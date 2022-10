Danilo beschrijft prachtgoal in Engels interview met twee Nederlandse woorden

Zondag, 16 oktober 2022 om 21:05 • Jeroen van Poppel

Danilo werd zondag de gevierde man aan de zijde van Feyenoord. De spits, die zijn basisplaats verloren is aan Santiago Giménez, bekroonde zijn invalbeurt tegen AZ (3-1 winst) met een fantastisch doelpunt, dat ook nog eens de wedstrijd in het slot gooide. Danilo straalt bij het terugzien van de beelden van oor tot oor. "Mooi man", zegt de Braziliaan lachend in het Nederlands.

De rest van het interview deed Danilo, die van een meter of 25 de kruising vond, in het Engels. "Ik was absoluut hongerig. Ik denk dat het een van mijn mooiste goals was. Ik hoop dat er nog meer komen." Danilo staat niet bekend om treffers van afstand. "Maar ik train hier veel op, op schoten vanbuiten het strafschopgebied. Je moet als spits een goed schot hebben."

Het viel verslaggever Vincent Schildkamp op dat Danilo bij het juichen zijn kenmerkende dansje achterwege liet. "Ik had veel emoties vanbinnen", verklaart de centrumspits, die ingetogen met zijn duimen naar zijn naam op de rug wees. "Het is wat het is: soms een dans, soms emoties. Het was een moeilijke wedstrijd, dus de goal was belangrijk. Je wil scoren, je wil spelen. Daarom was het mooi dat ik me op deze manier kon laten zien."



Slot koos de laatste drie wedstrijden voor Giménez in de spits. Danilo sprak met de coach over het verliezen van zijn plek. "Hij heeft me verteld dat ik moet verbeteren in bepaalde onderdelen van het spel. Wat ik moet verbeteren? Heel veel. Maar ik ben nog jong en overgekomen van Ajax, waar ik niet veel heb gespeeld. Ik train nu iedere dag hard en wil het laten zien aan de trainer en aan de club en mijn medespelers." Danilo weet de goals dit seizoen eenvoudiger buitenshuis te maken dan in het eigen stadion. "Ik hoop dit soort doelpunten ook snel te kunnen maken in De Kuip, ja! Ik heb er wel eentje in de Europa League daar gemaakt. Ik moet blijven geloven in God, hard trainen en de juiste tijd zal komen."