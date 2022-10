Woeste Laporta stormt kleedkamer binnen en moet vrezen voor sancties

Zondag, 16 oktober 2022 om 19:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:27

Joan Laporta heeft geen goed woord over voor het arbitrale optreden in el Clásico. Zondag bleek Real Madrid veel efficiënter dan Barcelona en hoewel de bezoekers in de slotfase nog mochten hopen op een gelijkspel, maakte Rodrygo in de 91ste minuut aan alle Catalaanse hoop een einde dankzij een benutte strafschop: 3-1. De withete president van Barcelona kon niet begrijpen dat scheidsrechter José María Sánchez een penalty toekende en ging na afloop verhaal halen in de kleedkamer.

De woede-uitbarsting richting de arbitrage komt voort uit twee situaties in de wedstrijd. Ruim een kwartier voor tijd werd Robert Lewandowski bij een 2-0 tussenstand ogenschijnlijk naar de grond geduwd in het zestienmetergebied, maar Sánchez weigerde een strafschop toe te kennen én de videobeelden te raadplegen. Toen de scheidsrechter in de 91ste minuut - op advies van de videoscheidsrechter - wél een strafschop toekende aan Real Madrid na een overtreding van Eric García op Rodrygo, werd Laporta woest.

De president van Barça verliet de tribune onmiddellijk om vervolgens verhaal te gaan halen bij Sánchez. Onder meer Mundo Deportivo en AS hebben de aantekeningen van de leidsman ingezien, die klaagde over het ongewenste bezoek van Laporta. “Zodra de wedstrijd was afgelopen, betrad Joan Laporta de kleedkamer om herhaaldelijk om uitleg te vragen over meerdere momenten in de wedstrijd. Hij is op dat moment verzocht om de scheidsrechterskleedkamer te verlaten”, zo schreef Sánchez op het wedstrijdformulier.

???????? ???? ?????????????? in Madrid! ????? Rodrygo versiert in blessuretijd een pingel, gaat zelf achter de bal staan en maakt geen fout: 3-1 ??? Real Madrid wint El Clásico! ??#ZiggoSport #ElClasico #RealMadridBarça pic.twitter.com/buXacmMskr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2022

In een verklaring laat Barcelona aan Mundo Deportivo weten dat Laporta ‘respectvol’ bleef. Laatstgenoemde zou slechts om een verklaring hebben gevraagd, omdat hij niet begreep waarom de arbiter de ene keer wél en de andere keer niet naar het scherm ging. AS zegt dat Laporta rekening moet houden met sancties. “Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de president, maar het lijkt erop dat hij niet zal wegkomen met het ongewenste kleedkamerbezoek.”