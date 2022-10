Napoli herovert koppositie ondanks eerste doelpunt Joshua Zirkzee in de Serie A

Zondag, 16 oktober 2022 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:29

Napoli heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de Serie A. In het eigen Stadio Diego Armando Maradona was de ploeg van trainer Luciano Spalletti met 3-2 te sterk voor Bologna. Bij de bezoekers maakte Joshua Zirkzee de openingstreffer en dat was direct ook de eerste treffer in de Serie A voor de Nederlander. Napoli neemt door de overwinning de koppositie van Atalanta weer over, terwijl Bologna, dat het moest stellen zonder de geblesseerden Jerdy Schouten, Denso Kasius en Marko Arnautovic, zeventiende staat.

Na een kleine twintig minuten spelen leidde een vlotte aanval van Napoli bijna tot de openingstreffer. Stanislav Lobotka bracht de bal bij Khvicha Kvaratskhelia, die in één keer doorspeelde naar Giacamo Raspadori. De poging van de Italiaan rolde vervolgens net naast het doel. Een kleine tien minuten later leidde goed voorbereidend werk van Kvaratskhelia tot een grote kans voor Matteo Politano, die zijn poging over zag gaan. Aan de andere kant was het wel raak. Een fraaie steekpass van Nicolás Domínguez bereikte Andrea Cambiaso, waarna de Italiaan Zirkzee bereikte in de zestien. De geboren Schiedammer schoot het leer met links het doel in: 0-1. Toch wisten de bezoekers de voorsprong niet lang vast te houden. Uit een hoekschop kwam de bal uit de kluts voor de voeten van Juan Jesus, die de bal voor het intikken had: 1-1.

?????????????? scoort voor Bologna ?? Lang kon Bologna niet genieten van de voorsprong want 4 minuten later kwam Napoli met 1-1 op gelijke hoogte... ??#ZiggoSport #SerieA #Zirkzee pic.twitter.com/4iuflzvrKy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2022

Na rust bracht Spalletti onder meer Hirving Lozano in het veld en dat bleek een gouden greep te zijn. De voormalig PSV'er zag hoe doelman Lukasz Skorupski de bal niet goed wegwerkte na een knappe poging van Kvaratskhelia, waarna Lozano bij de tweede paal alleen nog maar hoefde binnen te tikken: 2-1. Toch kwam Bologna al snel weer op gelijke hoogte. Musa Barrow besloot van een meter of 25 te schieten en zag hoe Napoli-doelman Alex Meret blunderde: 2-2. Napoli moest dus weer op zoek naar de voorsprong en die kwam er ook. Kvaratskhelia had een geniale steekpass in huis, waarmee hij invaller Victor Osimhen vrij voor het doel zette. De Nigeriaan rondde vervolgens door de benen van Skorupski af: 3-2. In de slotfase was Lozano nog dicht bij zijn tweede, maar een op een met Skorupski kwam de Pool als winnaar uit de strijd.

???????????? maakt 2-1! ?? 3 minuten na rust weet Napoli al weer op voorsprong te komen dit keer via invaller Lozano! ??#ZiggoSport #SerieA #NAPBOL pic.twitter.com/bwbMxmcdmX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2022