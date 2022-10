Perez bespeurt groot gebrek in Ajax-selectie: ‘Hij heeft dat nog nooit gedaan!'

Zondag, 16 oktober 2022 om 19:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:08

Er zijn geen spelers die diep willen gaan bij Ajax. Dat constateert Kenneth Perez bij Eredivisie op Zondag, voorafgaand aan het duel tussen de Amsterdammers en Excelsior. Perez vindt dat trainer Alfred Schreuder van sommige van zijn buitenspelers – waaronder Steven Bergwijn en Steven Berghuis – moet kunnen eisen dat ze af en toe de ruimte in sprinten. Het feit dat dat nu niet gebeurt, noemt de analist 'een heel groot probleem.

Presentator Milan van Dongen opent de discussie naar aanleiding van de opstelling van Ajax zondagavond. Schreuder kiest daarin voor een voorhoede van Dusan Tadic, Brian Brobbey en Berghuis. Bergwijn staat op tien, terwijl Mohammed Kudus naar de bank verdwijnt. "Ik denk dat als je Berghuis op rechts hebt en Tadic op links, je wel weinig diepte hebt aan de zijkant. Al kan Brobbey wel diep gaan natuurlijk", zegt Van Dongen. Perez haakt daar maar al te graag op in.

"Er wordt veel aan opgehangen dat Antony weg is", begint de oud-middenvelder, "maar je hebt inderdaad geen een speler in de selectie die diep wil gaan. Bergwijn zou het kunnen, want hij heeft de snelheid nog wel. Tadic – dat begrijp ik nog wel. Alleen ik vind wel dat Schreuder dat moet kunnen eisen van een Bergwijn en een Berghuis, die toch ook wat snelheid heeft. Maar hij heeft het nog nooit gedaan! Schreuder heeft gewoon geen diepte in de selectie", luidt daarom de slotsom.

Het is een probleem dat ten grondslag ligt aan de huidige sportieve crisis in Amsterdam, denkt Perez. "Het is een heel groot probleem. Niet dat je constant diep moet gaan, maar daarmee dwing je de tegenstander naar achteren waardoor je op het middenveld iets meer ruimte krijgt. Dat zie je bij Ajax dit seizoen heel weinig. Allemaal in de bal, allemaal in de bal. Als je dat doet, moet je backs hebben die eroverheen gaan, of een middenvelder die voor diepte zorgt. Maar dat is ook niet het geval. De afstemming klopt niet helemaal."