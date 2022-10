Ten Hag lijkt andere wedstrijd te hebben gezien dan Engelse media

Zondag, 16 oktober 2022 om 19:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:54

Erik ten Hag ziet ondanks het teleurstellende resultaat tegen Newcastle United (0-0) aanknopingspunten. De manager vindt dat Manchester United zondag 'goed gepresteerd' heeft, maar lijkt daar alleen in te staan. Engelse media delen lage rapportcijfers uit aan de Red Devils. "Opnieuw een underwhelming prestatie van Manchester United", schrijft Manchester World.

Ten Hag is juist optimistisch. "Ik ben teleurgesteld met het resultaat, maar blij met de prestatie", zei de coach tegenover Sky Sports. "Ik heb veel elementen gezien waarbij het team de manier van spelen omzette naar veldspel. Het pressen was gedurende de hele wedstrijd goed. In de tweede helft waren we in balbezit ook goed. We hebben in de rust een omzetting gedaan, waardoor we de wedstrijd domineerden. Ook het fysieke en mentale aspect: we bleven gaan. Je zag hoeveel fysieke problemen zij hadden, en zij zijn een van de beste teams in de competitie wat dat betreft."

Manchester World vindt dat de ploeg van Ten Hag 'te weinig opgelegde kansen' wist te creëren, maar de manager is het daar niet mee eens. "We hebben de wedstrijd compleet gedirigeerd. We hadden moeten winnen, want we hebben twee enorme kansen gehad." Ten Hag doelt op grote missers van Fred, die een vrije intikker rakelings naast het doel stuurde, en van Casemiro met het hoofd.

Ten Hag bezorgde Cristiano Ronaldo een pijnlijke middag door de ster in de tweede helft naar de kant te halen voor Marcus Rashford. Volgens Manchester Evening News 'de obvious te maken wissel', maar het regionale medium vindt dat Ten Hag meer had moeten doen. De coach, die een 5 krijgt, wisselde slechts één keer. "Hij had een gelimiteerd aantal game-changers op de bank, maar koos niet voor een wildcard en de spelers werden steeds minder."