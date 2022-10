Borussia Dortmund komt uitglijder Kobel niet meer te boven in Berlijn

Zondag, 16 oktober 2022 om 19:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:40

1. FC Union Berlin is bezig aan een geweldig seizoen in de Bundesliga. De koploper was zondag op eigen veld namelijk ook te sterk voor Borussia Dortmund: 2-0. Middenvelder Janik Haberer tekende in de eerste twintig minuten van de ontmoeting in Berlijn voor de gehele productie. Dortmund, met een blunderende doelman Gregor Kobel, moet door de nederlaag genoegen nemen met de achtste plaats, met een achterstand van zeven punten op Union Berlin.

Dortmund, met een plaats op de bank voor Donyell Malen, kende een valse start in de Duitse hoofdstad. In de achtste minuut liet de alerte Haberer het thuispubliek juichen met een raak schot van dichtbij: 1-0. Voormalig PSV'er Timo Baumgartl had de vroege voorsprong kort daarna kunnen verdubbelen, maar de kopbal van de verdediger vloog langs het doel van de bezoekers. Dortmund probeerde wel om de snel verkregen achterstand weg te poetsen. Karim Adeyemi en Jude Bellingham waren echter niet in staat om een snelle gelijkmaker te produceren voor BVB. Het werd er ook niet beter op toen Kobel gruwelijk in de fout ging na ruim twintig minuten spelen.

De Zwitserse doelman gleed weg bij een terugspeelbal, waarna Haberer voor een open doel de 2-0 kon aantekenen. Het ongeloof was groot bij Kobel, terwijl Union Berlin het tweede doelpunt van de middag vierde. Trainer Edin Terzic greep halverwege in en stuurde Marco Reus, Julian Brandt en Malen het veld in. Adeyemi, Thomas Meunier en Salih Özcan bleven achter in de kleedkamer. Malen wilde zich laten gelden namens Dortmund, al werd zijn inzet na een uur spelen op tijd geblokt door de defensie van de thuisclub. Kort daarna ging goudhaantje Haberer naar de kant, met voormalig sc Heerenveen-speler Morten Thorsby als diens vervanger.

Union Berlin, met wederom een basisplaats voor Sheraldo Becker, hield stand in het laatste halfuur, ondanks de verwoede pogingen van Dortmund om de aansluitingstreffer te produceren. Ook het inbrengen van Thorgan Hazard en de bedrijvigheid van Malen en Bellingham kon de Champions League-deelnemer niet redden. Een slechte middag dus voor Dortmund in Berlijn. Union Berlin daarentegen boekt de zevende overwinning van het nog prille seizoen in de Bundesliga. Nummer twee SC Freiburg, dat om 19.30 uur is begonnen aan het duel met Bayern München, volgt op vijf punten.