L'Équipe: Kylian Mbappé is woest op directie en wil megacontract zelf afkopen

Zondag, 16 oktober 2022 om 20:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:29

Kylian Mbappé overweegt zijn megacontract bij Paris Saint-Germain zelf af te kopen, zo meldt de Franse sportkrant L'Équipe. De steraanvaller is woest, omdat de directie van de club bepaalde afspraken niet zou zijn nagekomen. Mbappé is zijn situatie nu dusdanig zat, dat hij een breuk wil forceren. De aanvaller verlengde vorig seizoen nog zijn contract en staat tot 2025 op de loonlijst bij de Parijzenaren.

Mbappé voelt zich volgens de sportkrant verraden vanwege die niet nagekomen afspraken. Trainer Christophe Galtier en technisch adviseur Luis Campos ontkennen dat Mbappé wil vertrekken, maar de wereldkampioen van 2018 is volgens de berichten wanhopig om Parijs achter zich te laten en zou, om dat te bewerkstelligen, zelf zijn contract af willen kopen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Mbappé verdient naar verluidt zo'n vijftig miljoen euro per jaar en zou dan, volgens de reglementen van de Franse wet en zijn nog drie jaar durende contract, 150 miljoen moeten overmaken naar PSG. Het is een opvallende wending ten opzichte van vorig seizoen. De 23-jarige aanvaller leek lange tijd op weg naar Real Madrid, maar besloot uiteindelijk om een verbeterd contract te ondertekenen in de Franse hoofdstad.

Het is het volgende hoofstuk in de soap tussen Mbappé en PSG. Donderdag werd namelijk al bekend dat zijn werkgever via een extern bureau een online trollenleger heeft geëxploiteerd, waarmee concurrenten en vijanden van de club werden beschimpt. Dat bleek uit onderzoek van Digital Big Brother, het bureau dat die campagne zelf uitvoerde. Onderzoekssite Mediapart bracht de resultaten daarvan naar buiten. De accounts opereerden onder verschillende namen en maakten naast Mbappé ook Franse journalisten, media en vijandige clubs als Olympique Lyon en Olympique Marseille zwart.

Eerder dit seizoen leefde Mbappé ook al in onmin met collega Neymar na ruzie over een strafschop in de wedstrijd tegen Montpellier. Na afloop van dat duel 'likete' Neymar berichten op Twitter waarin gesuggereerd werd dat Mbappé, na het ondertekenen van zijn nieuwe contract, de ware eigenaar van PSG zou zijn. Nu de Fransman te kennen heeft gegeven te willen vertrekken, zal Real die situatie ongetwijfeld met veel interesse volgen.

Na de mislukte poging om Mbappé afgelopen transferperiode binnen te halen, kon de Koninklijke zijn teleurstelling niet verbergen. Voorzitter Florentino Pérez zei in juni nog dat Mbappé spijt zou krijgen van zijn beslissing om Real af te wijzen. Daar lijkt Pérez nu gelijk in te hebben gekregen. Mbappé kent ondanks al de perikelen rondom zijn persoon een uitstekend seizoen in de Ligue 1. Op het hoogste Franse niveau wist hij al acht keer te scoren in negen wedstrijden. Ook in de Champions League is hij op schot, door goed te zijn voor vier doelpunten in vier wedstrijden.