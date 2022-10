Slimmigheid Salah beslissend in enerverende kraker met City; Klopp krijgt rood

Zondag, 16 oktober 2022 om 19:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:47

Liverpool heeft Manchester City zondagavond de eerste nederlaag in de Premier League van dit seizoen bezorgd. De kraker brandde pas na rust echt los. Beide ploegen creëerden grote mogelijkheden, maar een slimme actie van Mohammed Salah bleek voldoende voor de zege van the Reds: 1-0. Jürgen Klopp kreeg in de slotfase nog rood, nadat de Duitse oefenmeester liet zich gaan na een vermeende overtreding op de Egyptenaar.

Klopp verraste met zijn basiself door aanvoerder Jordan Henderson niet op te stellen. De Duitse oefenmeester koos voor een middenveld dat bestond uit Thiago Alcântara, Fabinho en Harvey Elliott, terwijl Diogo Jota in de voorhoede de voorkeur kreeg boven Darwin Núñez. Bij Manchester City was er een basisplaats voor Nathan Aké, die het hart van de defensie van City vormde met Rúben Dias.

Foden leek City op voorsprong te zetten, maar de VAR steekt hier een stokje voor. Erling Haaland heeft in aanloop naar het doelpunt een overtreding op Fabinho gemaakt.#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #LIVMCI pic.twitter.com/z2SX8OLifO — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 16, 2022

Beide ploegen legden in het eerste bedrijf een hoog tempo op de mat, al resulteerde dit niet direct tot grote kansen. Zowel Liverpool als City had de zaken in defensief opzicht prima op orde. Al moest Ederson wel één keer handelend optreden bij een voorzet van James Milner. Met zijn ingreep voorkwam de sluitpost dat Diogo Jota de uitgelezen kans kreeg om de score te openen. Na rust brandde het duel direct los. Salah ontsnapte aan de aandacht van de defensie van City, maar hielp vervolgens één-op-één met Ederson een kans om zeep. De doelman bewees eens te meer zijn waarde door de inzet van de Egyptenaar met zijn vingertoppen te stoppen.

Het spel golfde op en neer en de grote kansen volgden zich hierdoor op. Zo dacht Phil Foden de ban namens de bezoekers al vroeg in de tweede helft te breken, nadat Erling Braut Haaland de bal uit de handen van Alisson Becker leek te schieten. Scheidsrechter Anthony Taylor zag geen overtreding van de Noorse doelpuntenmachine, maar na tussenkomst van de VAR bleek dat Haaland in aanloop naar de treffer wel een overtreding op Fabinho beging.

City en Liverpool maakten beide in een vermakelijke tweede helft aanspraak op de openingstreffer. Jota kopte namens de thuisploeg rakelings naast, terwijl Haaland Alisson voor het eerst echt testte. Het was de ploeg van Klopp die Anfield uiteindelijk in extase bracht. Alisson vond Salah met een lange uittrap, waarna de aanvaller net als eerder in de wedstrijd handig zijn lichaam erin draaide bij Diaz. Salah had opnieuw een vrije doortocht richting Ederson maar faalde ditmaal oog in oog met de doelman niet: 1-0. De intensiteit bleef hoog, zo hoog dat Klopp in de slotfase nog met een rode kaart mocht inrukken voor aanmerkingen op de wedstrijdleiding.

?? Rode kaart voor Jürgen Klopp, die vond dat er op Salah een overtreding werd begaan.#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #LIVMCI pic.twitter.com/qIfEJ3ki2a — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 16, 2022