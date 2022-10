Feyenoord voelt zich door Kökçü in ‘heel moeilijke situatie’ gebracht

Feyenoord wil benadrukken dat de club volledig achter de actie rond de regenboogaanvoerdersband staat, zo vertelt Dennis te Kloese direct na de wedstrijd tegen AZ (1-3 winst). De algemeen directeur geeft toe dat het voor Feyenoord 'een moeilijke situatie' was dat Orkun Kökçü de band weigerde te dragen. Gernot Trauner was daarom in Alkmaar captain. "Ik moet eerlijk zeggen: dat is niet een makkelijke situatie", aldus Te Kloese tegenover ESPN.

Kökçü bracht voorafgaand een statement naar buiten dat hij zich 'vanwege geloofsovertuigingen niet comfortabel voelt' bij de actie. "Voor iedereen binnen de club is dat een moeilijke situatie", vervolgt Te Kloese. "Als club willen wij natuurlijk ongelooflijk hierbij aansluiten. Dat hebben we ook laten zien, door Gernot de aanvoerdersband te geven. Wij staan er natuurlijk volledig achter. Het maakt het heel moeilijk dat Orkun het uit geloofsoverwegingen niet wil."

Te Kloese voelt anderzijds mee met de vaste aanvoerder van Feyenoord. "Aan de andere willen wij daar als club ook weer respect voor opbrengen dat hij niet als uithangbord daarvoor gezien wil worden. Hij heeft intern aangegeven dat hij het respecteert en het met ons beleid wel eens is, maar dat hij niet de band wilde dragen vandaag." Jan Joost van Gangelen countert dat niet iedereen daarvan overtuigd is. "Ik kan me heel goed voorstellen dat er twijfel ontstaat. Ik sta hier ook om te laten zien dat wij ermee bezig zijn. Wij zijn ook in een leerproces." Van Gangelen vraagt of het niet beter is om Kökçü geen aanvoerder meer te laten zijn, om 'dit soort issues' te voorkomen. Te Kloese is het daar niet mee eens. "Ja, misschien moet dat issue dan nog een keer naar boven komen."

Feyenoord nam in de zomer afscheid van technisch directeur Frank Arnesen, die zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie sprak over zijn vertrek. Te Kloese weet nog niet hoe Feyenoord het verlies van Arnesen gaat opvangen, maar de directeur ziet een combifunctie niet zitten. "Ik ben als algemeen directeur aangesteld. Dat wil ik ook blijven. Ik heb in de zomer geprobeerd het te combineren. Ik zal eerlijk zeggen: dat valt niet mee."

Arnesen zei 'teleurgesteld' te zijn dat hij niet door mocht bij Feyenorod. "Ik heb het interview van Frank gezien en hem vrijdag ook gesproken. Ik vond dat hij erg goed overkwam, heel respectvol naar Feyenoord toe. We hebben heel goed met zijn gezondheidssituatie willen omgaan." Arnesen kampt met een hardnekkige bacteriële infectie. "Ik denk dat die situatie nu ook heel goed is door de rust die de afgelopen drie, vier maanden is gecreëerd. We zijn goed aan het kijken wat de beste invulling is voor de technische activiteiten, hoe we dat moeten versterken, en met wie."