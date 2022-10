Schreuder geeft Brobbey de kans en weigert defensie te wijzigen

Zondag, 16 oktober 2022 om 18:53

De opstelling van het Ajax voor het Eredivisie-duel met Excelsior is bekend. Trainer Alfred Schreuder kiest ervoor om Mohammed Kudus in de spitspositie te vervangen door Brian Brobbey. De defensie, die in de afgelopen drie ontmoetingen twaalf goals incasseerde, blijft intact. Er wordt zondagavond om 20.00 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA en het duel staat onder leiding van arbiter Marc Nagtegaal.

Afgelopen woensdag werd nogmaals pijnlijk duidelijk dat de Amsterdamse achterhoede op dit moment niet is opgewassen tegen de Europese topploegen. Na een 1-6 nederlaag in Amsterdam ging ook het vierde groepsduel in de Champions League verloren: 4-2. Tussentijds moest wist Ajax in de Eredivisie weliswaar te winnen van FC Volendam, maar ook tegen de hekkensluiter moest doelman Remko Pasveer de bal tweemaal uit het doel vissen: 2-4. Desalniettemin houdt Schreuder vertrouwen in zijn verdediging.

Pasveer heeft voor zich een viermansverdediging staan. Jorge Sánchez behoudt zijn plek op de rechtsbackpositie, terwijl Calvin Bassey als linksachter zal opereren. Het Amsterdamse hart van de verdediging wordt gevormd door Jurriën Timber en Daley Blind. Op het middenveld voert de oefenmeester twee wijzigingen door ten opzichte van Napoli-uit. Davy Klaassen behoudt zijn plek op het middenveld naast Edson Álvarez; Steven Berghuis zakt een linie een krijgt de voorkeur boven Kenneth Taylor. Laatstgenoemde is niet wedstrijdfit en ontbreekt in de selectie, zo meldt Ajax via de officiële kanalen.

Voorin blijft Steven Bergwijn opereren vanaf de linkerkant en zal Dusan Tadic, wisselspeler in het duel met de Napolitanen, spelen vanaf rechts. In de spits krijgt Brobbey dus de voorkeur boven Kudus. Het is dit seizoen de zesde keer in tien Eredivisie-duels dat Brobbey vanaf het eerste fluitsignaal mee mag spelen.

Opstelling Ajax:Pasveer; Sánchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Berghuis, Klaassen; Tadic, Brobbey, Bergwijn.