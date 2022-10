Simons reageert ‘goed en volwassen’ op vragen over deelname aan WK

Zondag, 16 oktober 2022 om 18:44 • Rian Rosendaal

Xavi Simons scoorde zondagmiddag tegen FC Utrecht (6-1 winst) tweemaal en de teller staat hierdoor inmiddels op acht treffers in de Eredivisie. Alleen ploeggenoot Cody Gakpo (negen) wist nog vaker het net te vinden dit seizoen. De aanvallende middenvelder is tevreden met zijn eerste maanden bij PSV en benadrukt dat hij het Nederlands elftal zeker in zijn vizier heeft.

Simons krijgt na afloop bij de NOS de vraag of hij het niet jammer vindt dat het seizoen binnenkort tijdelijk komt stil te liggen vanwege het WK in Qatar. "Ik hoop nog te genieten van de wedstrijden die eraan komen. En dan zullen we zien wat er gaat gebeuren. Om eerlijk te zijn: ik probeer gewoon hier te presteren bij PSV. Het (het voor Oranje spelen op een WK, red.) is een droom, maar meer kan ik niet zeggen. Het is een droom en we zullen zien wanneer het komt, ja", aldus Simons, die wel in beeld is bij Louis van Gaal maar nog geen speelminuten kreeg van de bondscoach.

"Het is de droom van elke jongen: deelnemen aan een WK. Dat bedoel je toch?", probeert verslaggever Frank Snoeks duidelijkheid te krijgen van Simons. "Sinds ik klein was is dat een droom, dus we zullen zien. Maar eerst presteren bij PSV en daarna de rest. Ik ben heel erg blij hier en je ziet ook dat ik blij ben en plezier heb met iedereen binnen het team. Wat me vooral blij maakt is dat het team ook echt goed presteert op dit moment. We zijn er blij mee en nu op naar Arsenal", verwijst de middenvelder annex aanvaller van PSV naar het Europa League-duel met de Londense club van aanstaande donderdag.

Snoeks concludeert tot slot dat Simons 'goed en volwassen' reageert op de vraagstelling rondom een eventueel debuut in het Nederlands elftal. "Laat mij maar vissen. Jij bent slim genoeg om niet te bijten", zegt de commentator lachend. "We zullen zien. Het is een droom. Laten we het maar zo houden. Het is een droom om een WK te spelen, maar eerst presteren bij PSV", zo besluit Simons na afloop van de ruime overwinning van PSV op Utrecht.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert werpt na afloop bij Ruud van Nistelrooij op dat Simons, die net als Guus Til tweemaal scoorde, vijf talen spreekt en met iedereen binnen PSV een goede band lijkt te hebben. "Hij is inderdaad het cement tussen die groepen", bevestigt een tevreden Van Nistelrooij. "Die groepen vormen ook een eenheid, maar hij kan wel met de Franstaligen, de Engelstaligen, de Spaanstaligen en de Nederlandse jongens overal tussendoor. Ik weet niet of hij Duits spreekt, dat spreek ik wel namelijk", aldus de trainer met een kwinkslag. "Met elkaar spreken we alle talen in de selectie, dus dat is heerlijk om hem erbij te hebben. Als persoon en als prof, heerlijk."