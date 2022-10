Gruwelijk blunderende Verhulst geeft Feyenoord volle buit: AZ is koploper af

Zondag, 16 oktober 2022 om 18:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:03

AZ heeft ook in competitieverband averij opgelopen. Drie dagen na de midweekse nederlaag bij Apollon Limassol (1-0) was ook Feyenoord te sterk voor de ploeg van Pascal Jansen: 1-3. Hoewel de Alkmaarders sowieso niet bijster goed voor de dag kwamen in het AFAS Stadion, mocht de nederlaag Hobie Verhulst worden aangerekend. De doelman zat gigantisch mis bij de 1-2 van Sebastian Szymanski. De 1-3 van Danilo was om van te smullen.

Het grootste nieuws voorafgaand aan het duel was het feit dat Orkun Kökçü weigerde om de aanvoerdersband te dragen bij Feyenoord. Alle Eredivisie-aanvoerders zouden zondag een speciale regenboogband dragen om de LHBTI-gemeenschap te steunen. Kökçü achtte zichzelf vanwege religieuze overwegingen echter niet de juiste persoon om dat te doen; Gernot Trauner droeg daarom de band.

De topper in Alkmaar was binnen no time los. Szymanski, die wederom als aanvaller was opgesteld door Slot, zag zijn schot met zijn zwakkere rechter na anderhalve minuut nog maar net over het doel van Verhulst zeilen. Feyenoord moest het sowieso van de Pool hebben in de openingsfase: na een kwartier spelen draaide hij zich knap vrij en haalde kiezelhard uit, maar op de paal. De gastheren waren ondertussen nog niet verder gekomen dan een afstandsknal van Jesper Karlsson.

?? Sebastian Szymanski zet @Feyenoord op voorsprong na een fout van Hobie Verhulst! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2022

De eerste echte mogelijkheid voor AZ was echter direct prijs. Pantelis Hadzidiakos kwam goed door op de rechterflank en leverde een prima voorzet af bij Jens Odgaard. De Deen torende boven alles en iedereen uit en kopte binnen voor de 1-0. Lang konden de Alkmaarders daar echter niet van genieten. Vijf minuten na de openingtreffer vloerde Sam Beukema Santiago Giménez in het eigen zestienmetergebied, waardoor Danny Makkelie niets anders kon dan naar de stip wijzen. Kökçü ging achter de bal staan en schoot onberispelijk binnen: 1-1.

Jacob Rasmussen mocht even daarop opgelucht ademhalen toen Jordy Clasie zijn te korte terugspeelbal niet tot doelpunt wist te promoveren. Toch speelde het duel zich vooral af op het middenveld, en de 1-1 ruststand symboliseerde de verhoudingen dan ook perfect. Dani de Wit dacht de score kort na de thee weer in het voordeel van AZ te beslechten. De VAR zette echter een streep door zijn treffer vanwege buitenspel. Szymanski had wat dat betreft meer geluk.

Na iets minder dan een uur spelen besloot de gelegenheidsaanvaller Verhulst maar weer eens onder vuur te nemen. De bal zeilde recht op de AZ-goalie af, maar belandde via zijn vuisten tóch in het doel: 1-2. Al zat er nog wel een venijnige zwabber in het schot; het mocht geen excuus heten voor het zwakke ingrijpen van Verhulst. Zijn ploeg kwam er daarna ook niet meer aan te pas. Justin Bijlow kon het laatste halfuur rustig aanzien, en zag invaller Danilo nog een juweel van een doelpunt maken. De Braziliaan stuurde de bal vanaf randje zestien schitterend in de kruising en bepaalde daarmee de eindstand. De nederlaag betekent dat PSV AZ aflost als koploper en Feyenoord zelfs over de Alkmaarders heen klimt. Smet op de feestvreugde voor de Rotterdammers was het geblesseerd uitvallen van Dávid Hancko.