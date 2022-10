Forse kritiek op Ronaldo: ‘Dan probeert hij een zieltje te winnen bij Antony…’

Zondag, 16 oktober 2022 om 18:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:52

Frank de Boer heeft geen goed woord over voor Cristiano Ronaldo. De Portugees mocht het zondagmiddag eindelijk weer eens vanaf het begin laten zien in de Premier League, maar kon het verschil tegen Newcastle United (0-0) niet maken voor Manchester United. Erik ten Hag haalde Ronaldo na 72 minuten naar de kant, waarna de 37-jarige aanvaller met veel misbaar zijn ongenoegen liet blijken over deze beslissing van zijn manager.

“Nu gaat alles weer over het gezicht dat Ronaldo trok toen hij gewisseld werd en op de bank zat”, zei Frank de Boer na afloop van de doelpuntloze remise op Old Trafford in de studio van ViaPlay. “Dat helpt allemaal niet. Dan probeert hij een zieltje te winnen bij Antony, dat is lastig voor een trainer hoor. Dat is heel naar, want je weet: als trainer gaat het op de persconferentie over dit moment. Ten Hag wordt erover gevraagd en Ronaldo ook. Ten Hag moet zich continu verweren, dat is niet goed.”

?? Frank de Boer over stijlicoon Ronaldo: "Hij kan het maken, maar een jong jongentje wordt ervoor afgezaagd".#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/taK0wImB9x — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 16, 2022

Ronaldo kon zich overduidelijk niet vinden in de beslissing van Ten Hag om hem in het tweede bedrijf te wisselen voor Marcus Rashford. Al vloekend liep de Portugees naar de zijlijn, waarna Antony hem nog enkele bemoedigende woorden insprak. Eenmaal op de bank liet Ronaldo hoofdschuddend zijn ongenoegen blijken. Ook Jaap Stam viel de onvrede van de aanvaller op. “Dit speelt zoals iedereen weet al een hele tijd. Je hebt natuurlijk de kliek met de Brazilianen en de Portugezen. Die zitten dagelijks bij elkaar en dan hebben ze het erover. Iedereen van hen vindt natuurlijk ook dat Ronaldo moet spelen. De krantenkoppen zijn al gemaakt, als je ziet hoe hij van het veld afloopt.”

De Boer uitte voorafgaand aan het Premier League-duel tussen Manchester United en Newcastle United ook al kritiek op Ronaldo. De aanvaller droeg een oorbel tijdens de warming-up. “Hij moet met de wedstrijd bezig zijn”, zei De Boer. “Híj kan het maken, maar een jong jongetje wordt ervoor afgezaagd. Hij is een voorbeeld, maar ik vind dit geen voorbeeld.”