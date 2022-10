Real Madrid klopt Barcelona op overtuigende wijze in 250ste Clásico

Zondag, 16 oktober 2022 om 18:08 • Mart van Mourik

Real Madrid heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan het duel met Barcelona. In het Santiago Bernabéu was de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 3-1 te sterk in el Clásico. De Madrileense doelpuntenproductie werd verzorgd door Karim Benzema, Fede Valverde en Rodrygo, terwijl Ferran Torres het enige doelpunt namens Barça aantekende. Dankzij de overwinning gaat de Koninklijke alleen aan kop in LaLiga.

Xavi had een basisplek ingeruimd voor Frenkie de Jong, die rechts op het middenveld de voorkeur kreeg boven Gavi. Verder keerde de van een blessure herstelde Jules Koundé terug in de basis, waardoor Gerard Piqué centraal achterin plaats moest maken. Op de linksbackpositie moest Jordi Alba zijn plek afstaan aan Alejandro Baldé. Memphis Depay kampt nog altijd met een spierblessure en zat niet bij de wedstrijdselectie. De grote afwezige aan de kant van Real Madrid was doelman Thibaut Courtois, die nog altijd niet hersteld is van zijn rugblessure en wederom vervangen werd door Andriy Lunin.

Barcelona begon met aanvallende intenties aan de ontmoeting en kreeg in de vierde speelminuut al de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Van buiten het zestienmetergebied had Raphinha ruimte en tijd om uit te halen, maar hij schoot recht op Lunin af. In de elfde minuut werd de score aan de overzijde geopend. Vinícius werd diepgestuurd door Kroos en ging alleen op doelman Marc-André ter Stegen af. Hoewel laatstgenoemde in eerste instantie redding bracht, kon de sluitpost niet voorkomen dat Benzema uit de rebound alsnog kon afronden: 1-0.

Na een impasse van een kwartier kregen de bezoekers halverwege het eerste bedrijf een uitgelezen kans om de gelijkmaker aan te tekenen. Raphinha gaf een harde en lage voorzet, die nét te scherp was voor De Jong en vervolgens ook op onbegrijpelijke wijze niet verzilverd werd door Robert Lewandowski. De inglijdende spits plaatste de bal van nog geen meter afstand hoog over. Enkele minuten later kreeg Ousmane Dembélé op aangeven van Sergi Roberto een kopkans; ook zijn poging belandde echter niet tussen de palen. Tien minuten voor het rustsignaal sloeg Real Madrid opnieuw toe.

Eric García ging de fout in en stond de bal af aan Vinícius, die Ferland Mendy in de gelegenheid bracht om Valverde aan te spelen. De middenvelder werd op de rand van de zestien volledig vrijgelaten en schoof de bal zeer gecontroleerd in de linkerbenedenhoek: 2-0. In het restant van de eerste helft beproefde De Jong nog tevergeefs zijn geluk met een schot van binnen het strafschopgebied, terwijl Lewandowski - onder druk van Éder Militão en Dani Carvajal - er niet in slaagde zijn kopbal de gewenste richting mee te geven.

In de openingsfase van de tweede helft kwam Real Madrid direct tot tweemaal toe gevaarlijk in de buurt van het vijandige doel. Eerst schoot Kroos vanaf randje zestien over na een teruglegbal van Benzema; vervolgens werd een treffer van laatstgenoemde afgekeurd. De spits sneed vanaf de rechterflank naar binnen en plaatste de bal in de linkerbenedenhoek, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Ruim een kwartier voor tijd hoopte Lewandowski een strafschop te krijgen na een vermeende overtreding van Carvajal. Arbiter José María Sánchez wilde van een penalty niets weten en wuifde het appel, tot onvrede van Xavi, gedecideerd weg.

In de slotfase van de wedstrijd voerde Barcelona de druk op. Enkele minuten nadat invaller Ansu Fati het doel op een haar na miste, bracht men de spanning terug in de wedstrijd. Na een fraaie actie over de linkerflank kreeg Ansu de bal via Lewandowski bij Ferran Torres, die van dichtbij eenvoudigerwijs kon afronden: 2-1. De Catalanen kwamen kort daarna nog dicht bij de 2-2, maar Ansu Fati schoot rakelings naast. Uiteindelijk werd het duel in de blessuretijd in het slot gegooid. Rodrygo ging binnen de zestien naar de grond na een overtreding van García, waarna Sánchez de bal, op advies van de videoscheidsrechter, op de stip legde. Rodrygo ging zelf achter de bal staan en schoot via de handen van Ter Stegen raak: 3-1.