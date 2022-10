Til countert Willaert: ‘Cristian, een paar dagen... Hoe lang voetbal ik nou?'

Er is nog weleens kritiek op het spel van Guus Til bij PSV, maar Ruud van Nistelrooij gaat daar niet in mee. De trainer, die zijn elftal zondag met 6-1 zag winnen van FC Utrecht, is tevreden met de inbreng van de aanvallende middenvelder die opnieuw als diepste spits fungeerde. Til was in het Philips Stadion tweemaal trefzeker tegen het zeer povere Utrecht.

Til stond donderdag tegen FC Zürich (5-0 winst) ook in de spits en was naar eigen zeggen soms zoekende. Van Nistelrooij krijgt bij ESPN de vraag of hij als voormalig aanvaller veel heeft gesproken met Til over die positie. "Ik weet met Guus dat hij toch een neusje voor de goal heeft. En veel rendement in zijn spel heeft", reageert de winnende coach na afloop van het duel met Utrecht. "Dat is Guus en dan moet je hem zijn gang laten gaan. Een aantal dingen meegeven, maar hem vooral beoordelen op het afjagen, in de zestien rommelen en op de juiste plek staan. En dan zie je dat hij dan op zijn sterkst is." Til staat dit seizoen op zeven treffers en twee assists in veertien duels namens PSV in alle competities.

Xavi Simons ???? Guus Til ???? Anwar El Ghazi ???? PSV heeft een heerlijk middagje tegen FC Utrecht: 6-1! #?? #psvutr — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2022

Til kwam na afloop van de zesklapper ook aan het woord. "Ik denk dat vandaag een ideale wedstrijd was", opent de gelegenheidsspits van PSV. "Die eerste goal is ideaal voor een spits. Als hem binnen de vijf minuten in kan tikken. Dat is lekker, dat is een gratis goal." Verslaggever Cristian Willaert voegt toe dat Til al als een echte spits praat. "Ik sta daar ook op het moment", zegt de PSV'er met een lach op zijn gezicht. Willaert omschrijft de tweede treffer van Til, een kopbal van dichtbij, als 'een echte spitsengoal'. "Er zijn ook andere mensen die zeggen dat ik geen nummer negen ben, toch? Maar ik vind ook dat als je er zes maakt, dat als je in de spits speelt er ook minimaal eentje mag maken." Willaert vraagt daarna of Til zichzelf inmiddels meer als spits ziet dan voorheen.

"Ik kan het gewoon alle twee (spits en middenvelder, red.), maar je leert het niet in een week. Dus het kan wel, alleen heeft het niet mijn voorkeur", geeft Til in duidelijke bewoordingen aan. "Het is ook de voetbalwereld, hé. De ene dag kan je het niet en dan weer wel. Van de ene op de andere dag kan je het wel of niet, dat slaat natuurlijk nergens op. Het is niet dat ik het in een week geleerd heb. Nu wordt gezegd dat ik wel in de spits kan spelen en een paar dagen geleden kon ik dat nog niet. Het is nooit zo goed als het lijkt en nooit zo slecht als het lijkt." Willaert denkt dat je als spits verbetering kan tonen als je er een paar dagen over hebt nagedacht en er een evaluatie heeft plaatsgevonden. Til vindt de analyse van de verslaggever echter complete onzin, zo blijkt uit zijn reactie.

"Cristian, een paar dagen... Hoelang voetbal ik nou?", aldus de zichtbare geïrriteerde Til. "Ik ben 24 en sinds mijn zesde voetbal ik. Je gaat me niet vertellen dat ik binnen een paar dagen leer hoe ik spits moet spelen. Dat is onzin." Analist Arnold Bruggink genoot van het interview met Til. "Hij kan zich altijd heel goed verwoorden. Hij zegt volledig terecht dat hij er vier dagen geleden niks van kon in de spits en nu weer de man is opeens. Zo zit de wereld dan ook niet in elkaar. Maar het lijkt erop dat de voetbalwereld vaak wel zo in elkaar zit, omdat het zo opportunistisch is. En ik vind het wel lekker als een speler daar niet in meegaat maar gewoon zegt wat hij eigenlijk voelt."