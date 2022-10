Arsenal komt als winnaar uit de strijd na enerverende wedstrijd op Elland Road

Zondag, 16 oktober 2022 om 17:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:59

Arsenal heeft ook de uitwedstrijd bij Leeds United in een overwinning weten om te zetten. The Gunners wonnen met 0-1 dankzij een doelpunt voor rust van Bukayo Saka. Opvallend was dat het duel al na een paar seconden spelen gestaakt moest worden, omdat scheidsrechter Chris Kavanagh door technische problemen niet in contact kon komen met de VAR en ook de doellijntechnologie het niet deed. Drie kwartier later kon er alsnog afgetrapt worden op Elland Road. Door de overwinning neemt Arsenal de koppositie in de Premier League steviger in handen en wacht het af wat Manchester City later doet op bezoek bij Liverpool.

Leeds-trainer Jesse Marsch had basisplaatsen in huis voor zowel Pascal Struijk als Luis Sinisterra. De basisplaats van de Colombiaan ging ten koste van Patrick Bamford. Daardoor schoof Rodrigo, die tijdens de 2-1 nederlaag bij Crystal Palace nog op 10 stond, door naar de spitspositie. Arsenal-trainer Mikel Arteta wijzigde niets ten opzichte van de met 3-2 gewonnen topper tegen Liverpool. Midweeks stonden Saka, Martin Ødegaard en Ben White nog wel in de basis tegen FK Bodø/Glimt (0-1 overwinning) en ook zondag stonden zij aan de aftrap.

Sinisterra liet zich in de openingsfase direct zien. De voormalig Feyenoorder besloot uit te halen en zag zijn lage schot maar net naast de paal vliegen. Aan de andere kant was Arsenal dreigend via Gabriel Jesus, maar diens kopbal leverde geen acuut gevaar op voor Leeds. In de twintigste minuut was Sinisterra wederom dicht bij een treffer. Op aangeven van Rodrigo zag de vleugelspeler zijn poging wederom net naast de paal belanden. Aan de andere kant schoot Jesus na een fraaie aanval van Arsenal een grote kans over het doel van doelman Illan Meslier. De Fransman moest tien minuten voor rust wel vissen, nadat Rodrigo op knullige wijze de bal verloor. Combinatiespel tussen Ødegaard en Saka volgde, waarna laatstgenoemde de bal op knappe wijze hoog in het doel wist te schieten: 0-1.

Na rust bracht Marsch Bamford in het veld en hij liet zich direct zien door het leer in het doel te werken. De spits zag zijn doelpunt echter geannuleerd worden vanwege een overtreding op Gabriel. Aan de andere kant dacht Arsenal aan een strafschop, nadat Ødegaard de hand van Robin Koch raakte. Kavanagh besloot echter dat de Duitser daar niets aan kon doen en gaf een hoekschop. Aan de andere kant kreeg Leeds wél een strafschop mee, nadat William Saliba een overtreding beging op Bamford. De Engelsman ging zelf achter de bal staan, maar schoot de bal langs de verkeerde kant van de paal. Sinisterra kreeg vervolgens op aangeven van Brenden Aaronson nog een kans op de gelijkmaker. Hij zag zijn schot echter geblokkeerd worden.

Aarsonson dwong Aaron Ramsdale vervolgens tot een uitstekende redding. Vijf minuten voor tijd was invaller Eddie Nketiah dicht bij de beslissing. Fábio Vieira bracht de bal goed in uit een hoekschop, maar het hakje van Nketiah bij de eerste paal trof geen doel. In minuut 89 kreeg Sinisterra na goed voorbereidend werk van invaller Crysencio Summerville wederom een grote kans, maar ook nu ging zijn poging over. In blessuretijd kwam Arsenal met de schrik vrij. Kavanagh floot voor een overtreding van Gabriel op Bamford, waarna de verdediger van Arsenal de rode kaart te zien kreeg en Leeds een strafschop mocht nemen. Daar zou het echter niet van komen, omdat Kavanagh na advies van de VAR terugkwam op zijn beslissing.