Chelsea wint weer, Kepa blinkt uit en Gerrard verder in de problemen

Zondag, 16 oktober 2022 om 16:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:06

Chelsea heeft de vierde plaats in de Premier League steviger in handen dankzij een 0-2 overwinning op het tegenvallende Aston Villa. Mason Mount was zondag met twee doelpunten de uitblinker aan de kant van de bezoekers uit Londen. Daarnaast leverde Kepa een zeer goede wedstrijd af onder de lat. Het kwakkelende elftal van manager Steven Gerrard wist in tien Premier League-duels slechts vijf keer te scoren en bezet momenteel de teleurstellende zestiende plaats, net boven de degradatiestreep.

Villa begon met energie en aanvallende intenties aan de ontmoeting met Chelsea. In de tweede minuut testte Douglas Luiz doelman Kepa met een knal van net buiten de zestien. Het was echter Chelsea dat aan de leiding kwam in de zesde minuut. Tyrone Mings ging volledig de mist in met zijn kopbal, waarvan Mount profiteerde met een schot van dichtbij in de rechterbenedenhoek: 0-1. Villa rechtte de rug en had geen geluk toen Leon Bailey de lat raakte met een kopbal in de vijftiende minuut. Met twintig minuten op de klok hield de uitblinkende Kepa Chelsea op de been met reddingen op inzetten van John McGinn, Jacob Ramsey en Ings.

De Spaanse keeper had in het restant van de eerste helft ook nog fabelachtige reddingen op pogingen van McGinn en Ings. Kort voor het rustsignaal kwam Villa goed weg toen Raheem Sterling de lat raakte na een vlotte aanval van de bezoekers. Na ruim een halfuur spelen kwam Ben Chilwell goed weg na een harde tackle van achteren op Ramsey. Het kwam de verdediger op geel te staan, waar analist Frank de Boer graag een rode kaart had gezien voor de linksback.

Pierre-Emerick Aubameyang, die nauwelijks in het stuk voorkwam op Villa Park, werd na een uur spelen naar de kant gehaald door Potter. Conor Gallagher was de vervanger van de tegenvallende spits. De thuisploeg had in tegenstelling tot de eerste helft veel moeite om aanvallend gezien een vuist te maken. Doelman Emiliano Martínez liet zich verrassen door een vrije trap vanaf de linkerkant van het veld. Gerrard greep gelijk in en bracht Emiliano Buendía voor Bailey. Enkele minuten later maakte ook Philippe Coutinho zijn entree. Chelsea dwong ook na rust niet al te veel kansen af, terwijl de comfortabele 0-2 voorsprong ook nimmer echt in gevaar kwam. Sterling miste in de 72ste minuut nog het doel met een kopbal van dichtbij.

Chelsea speelde de wedstrijd in Birmingham op professionele wijze uit. De focus bij het team van Potter lag in de slotfase duidelijk op balbezit, met af en toe een counter. Sterling zag met nog zes minuten te spelen een schot worden gekeerd door Martínez. Een minuut voor het einde werd de moegestreden Sterling afgelost door Armando Broja. Kort daarna had Thiago Silva medische verzorging nodig na een harde charge van Leander Dendoncker. De Braziliaanse verdediger kon niet gewisseld worden omdat alle wissels al waren gebruikt door Potter. Silva kon met moeite de wedstrijd uitspelen. Hetzelfde overkwam overigens ook Mings even later. Chelsea houdt dankzij de derde zege op rij in de Premier League aansluiting met de topploegen. Villa is door de vijfde nederlaag van het seizoen voorlopig een degradatiekandidaat.