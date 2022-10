Slot aarzelt bij rake vraag Van Gangelen over Kökçü's beslissing: 'Nou...'

Zondag, 16 oktober 2022 om 16:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:04

Arne Slot heeft tekst en uitleg gegeven bij de beslissing van Orkun Kökçü om zondag niet de aanvoerdersband te dragen bij Feyenoord. De Rotterdammers brachten even voor het duel met AZ naar buiten dat de captain zich vanwege religieuze overwegingen niet goed voelt bij het dragen van een regenboogband, die iedere Eredivisie-aanvoerder dit weekeinde om zijn arm heeft. Slot beaamt een 'moeilijk' gesprek te hebben gevoerd met Kökçü, en aarzelt dan ook even op de vraag of hij moeite heeft met de beslissing van zijn pupil. "Nou..."

"Ik heb besloten de regenboogaanvoerdersband van deze speelronde niet te dragen", liet Kökçü zondag optekenen op de clubwebsite van Feyenoord. "Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten. Daarom voel ik me er niet comfortabel bij om deze aanvoerdersband te dragen", aldus het statement van de middenvelder.

ESPN laat het bericht tijdens de voorbeschouwing op het Eredivisie-duel tussen AZ en Feyenoord zien, terwijl Slot bij presentator Jan Joost Van Gangelen staat. Van Gangelen vraagt de oefenmeester van de Rotterdammers over hoe en wanneer hij het nieuws van Kökçü te horen kreeg. "Aan het begin van de week kwam hij bij me en zei hij dat hij in zijn algemeenheid respect heeft voor alles en iedereen binnen de LHBTI-gemeenschap, maar dat hij geen uithangbord van deze actie wil zijn vanwege zijn geloofsovertuiging", verklaart Slot. "We hebben daarover gesproken, ook over wat voor consequenties dat voor hem en voor de club kan hebben. Eén van de consequenties voor hem en voor ons als club is dat we besloten hebben dat Gernot Trauner de aanvoerdersband draagt, omdat wij dit als club wel uit willen dragen."

"Hoe ben je dat gesprek ingegaan?", vraagt Van Gangelen. "Het is inderdaad moeilijk", beaamt Slot, "maar als iemand zó sterk in zijn geloofsovertuiging leeft, dan kun je daar nog argumenten tegenin brengen waarom ik zou vinden dat hij hem wel zou moeten dragen, maar dan wordt het geen heel lang gesprek, omdat het voor hem heel duidelijk is hoe hij ermee om wil gaan."

Van Gangelen probeert de woorden vervolgens in de mond van Slot te leggen. "Vind je het zonde?" Slot aarzelt zichtbaar. "Nou.. je ziet dat ik het wel uitdraag (Slot wijst naar de regenboogspeld op zijn colbert, red.). Maar nogmaals: hij heeft een ander geloof dan ik aanhang. Als hij vanuit religieuze overwegingen bepaald om hem niet te dragen, dan moeten wij een ander standpunt innemen." De beslissing van Kökçü heeft dan ook geen gevolgen voor diens status als aanvoerder. Slot is kort over of de Turks international volgende week de band weer draagt: "Ja."