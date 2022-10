Van Wolfswinkel blinkt uit met twee assists en een treffer tegen FC Groningen

Zondag, 16 oktober 2022 om 16:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:38

FC Twente heeft zondagmiddag een overtuigende overwinning geboekt op FC Groningen. In de eigen Grolsch Veste waren de Tukkers met 3-0 te sterk dankzij doelpunten van Virgil Misidjan, Joshua Brenet en Ricky van Wolfswinkel. Laatstgenoemde verzorgde tevens de assists op de eerste twee treffers. Door de overwinning neemt Twente de vijfde plek in de Eredivisie weer over van Sparta Rotterdam, dat eerder op de dag afrekende met NEC. Groningen staat teleurstellend zestiende.

Twente, dat elf van de laatste vijftien Eredivisieduels met FC Groningen in eigen huis won, voerde een wijziging door ten opzichte van de verloren wedstrijd bij Feyenoord (2-0). Václav Cerný kreeg in De Kuip rood en was er dus niet bij, waardoor zijn plek op de rechtsbuitenpositie werd ingenomen door Daan Rots. Bij Groningen nam Peter Leeuwenburgh de plek in van Michael Verrips. Centrale verdediger Radinio Balker, die tegen RKC rood pakte, moest zijn schorsing uitzitten en werd vervangen door Neraysho Kasanwirjo. Ook Ragnar Oratmangoen nam plaats op de bank; voor hem speelde Cyriel Ngonge.

Het was in de beginfase vooral Michel Vlap die zich namens FC Twente liet gelden. Na acht minuten mikte de middenvelder een mooie vrije trap op de lat. Vlak daarna schoot hij van afstand naast. Tegenvaller voor Groningen was het uitvallen van Tomás Suslov. Hij werd vervangen door Luciano Valente. Vlap ging vervolgens door met het onder vuur nemen van het Groningse doel, maar Leeuwenburgh en Mike Te Wierik stonden in de weg. Ook een inzet van Robin Pröpper, na goed doorkoppen van Brenet, werd gepareerd en Rots kopte naast.

Een vrije trap van Ramiz Zerrouki, dit seizoen nog niet betrokken bij een Twentse treffer, stuitte vlak voor Leeuwenburgh op de keeper, die de bal met moeite kon tegenhouden. Twente verdiende een treffer en dacht, na vermeend hands van Laros Duarte, aan een strafschop. Scheidsrechter Allard Lindhout zag er echter niks in en de VAR ook niet. Dat de ploegen met de brilstand op het bord gingen rusten, had Groningen te danken aan Joey Pelupessy: hij kopte een inzet van Brenet voor de lijn weg.

Drie minuten na rust wist Twente de ban te breken. Een diepe bal van Brenet kwam terecht bij Van Wolfswinkel, die zich knap vrijspeelde, opendraaide en Misidjan bereikte aan de linkerkant. De vleugelspeler verschafte zich met een goede schijnbeweging de nodige ruimte en vond vervolgens de verre hoek: 1-0. Groningen kwam niet onder de druk van de Tukkers vandaan en na een knappe aanval via Zerrouki en Van Wolfswinkel kon Brenet bij de tweede paal binnen tikken: 2-0. In de aanloop naar het doelpunt leek Michel Vlap zich te overstrekken en de spelmaker had ook de nodige last. Uiteindelijk bleek de pijn mee te vallen en kon hij doorspelen.

Van Wolfswinkel ontsnapte in de 77e minuut na een fout van Kasanwirjo op Leeuwenburgh af en de 3-0 leek een feit, maar de bal stuiterde via de lat en paal op de doellijn uit het doel. Vijf minuten voor tijd was het doelpunt voor Van Wolfswinkel dan toch daar. Na knap voorbereidend werk van Gijs Smal schoot de spits in eerste instantie tegen Kasanwirjo aan, maar in de rebound wist de goaltjesdief toch de verre hoek te vinden: 3-0. Het was voor Van Wolfswinkel zijn eerste treffer sinds 14 augustus, toen hij, ook op aangeven van Smal, voor de 1-0 tegen Fortuna Sittard zorgde.