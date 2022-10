Hull City mag niet aftrappen: doelpalen moeten letterlijk worden afgezaagd

Zondag, 16 oktober 2022 om 16:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:38

De aftrap van het duel tussen Hull City en Birmingham City met twintig minuten uitgesteld. Zondagmiddag zou het Championship-duel om 16.00 uur van start gaan in het MKM Stadium, maar omdat de doelen te groot zijn klinkt het fluitsignaal veel later dan gepland. Meerdere technici zagen letterlijk aan de doelpalen om die aan de officiële afmetingen te laten voldoen. Het zou gaan om een verkleining van circa vijf centimeter per paal.

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big ?? They are currently being sawed 2 inches smaller ?? pic.twitter.com/fMMoQOdoyE