PSV is los en nagelt armoedig FC Utrecht compleet aan de schandpaal

Zondag, 16 oktober 2022 om 16:18 • Tom Rofekamp

PSV heeft de midweekse zege in de Europa League zondag een uitstekend vervolg gegeven. De ploeg van Ruud van Nistelrooij had in het eigen Philips Stadion geen kind aan FC Utrecht, dat met een 6-1 eindstand nog goed wegkwam. Guus Til, Xavi Simons en Anwar El Ghazi waren gedrieën verantwoordelijk voor een dubbelslag. Door overwinning klimt PSV over koploper AZ heen, dat later op de middag nog de kraker tegen Feyenoord speelt.

Na de afgetekende 5-0 overwinning op FC Zürich zondag zag Van Nistelrooij geen reden om wijzigingen door te voeren in zijn team. De keuzeheer kreeg al snel gelijk. Na zeven minuten zag Joey Veerman een loopactie van Simons en eerstgenoemde gaf de bal op maat mee. Simons pikte het leer op en wipte handig over Vasilis Barkas heen voor de 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zombie Nations Kernkraft 400 had nog amper door het stadion geklonken of Cody Gakpo had de 2-0 op de schoen. De Eredivisie-topscorer werd alleen voor Barkas gezet, maar zag zijn poging naast het doel belanden. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor PSV, tot Utrecht de stand halverwege de eerste helft plotseling gelijktrok. Een crosspass van Jens Toornstra caramboleerde via Armando Obispo en een onfortuinlijke Philipp Max naar Sander van de Streek, die niet aarzelde en de 1-1 binnenschoot.

PSV liet zich niet uit het veld slaan door de gelijkmaker en stelde na 33 minuten weer orde op zaken. Gakpo gaf mee aan de mee opgestoomde Max, die gelegenheidsspits Guus Til een niet te missen kans bood: 2-1. Diezelfde Til – afgelopen donderdag nog een van de meest ongelukkigen op het veld – tekende vijf minuten later ook voor de 3-1. Gakpo stuurde van binnen het zestienmetergebied een puntgave voorzet richting de aanvaller, die Mark van der Maarel in de lucht versloeg en zijn tweede van de middag binnenkopte.

Het was echter niet alleen de middag van Til: ook Simons deed even na rust weer van zich horen. Wel stond eerstgenoemde weer aan de basis van de 4-1 van zijn collega. Til toonde zich een prima aanspeelpunt bij een uittrap van Walter Benítez en gaf mee aan Simons. De groeibriljant stuitte met zijn chip in eerste instantie nog op Barkas, maar in de rebound was het wel raak. Utrecht had helemaal niets meer in te brengen en zal hebben gehoopt dat de score niet verder opliep. Dat gebeurde wél: El Ghazi kreeg het nog op zijn heupen. De vleugeslspits maakte in de slotfase twee identieke treffers, beide kopballen uit een voorzet van collega-invaller Ki-Jana Hoever.