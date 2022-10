Orkun Kökçü weigert regenboogband te dragen tegen AZ

Zondag, 16 oktober 2022 om 15:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:55

Orkun Kökçü zal zondag tegen AZ niet de aanvoerdersband dragen bij Feyenoord. De afspraak was dat alle Eredivisie-aanvoerders een regenboogband zouden draaien, om de LHBTI+-gemeenschap een hart onder de riem te stekken. Kökçü geeft te kennen zich daar niet goed bij te voelen vanwege zijn geloof.

"Ik heb besloten de regenboogaanvoerdersband van deze speelronde niet te dragen", laat de Turks international optekenen op de clubwebsite van Feyenoord. "Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten. Daarom voel ik me er niet comfortabel bij om deze aanvoerdersband te dragen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kökçü wil ook alvast inspelen op eventueel commentaar. "Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier teleurgesteld over zijn. Dat is absoluut niet mijn bedoeling, al besef ik dat ik dat gevoel met deze woorden wellicht niet direct weg zal kunnen nemen. Maar Ik hoop dat m’n keuze uit religieuze overwegingen ook wordt gerespecteerd." Vanwege de beslissing van Kökçü zal Gernot Trauner tegen AZ de aanvoerdersband dragen.

Afgelopen maart gold er een soortgelijke afspraak onder Eredivisie-aanvoerders. Er werd overeengekomen dat alle captains in de 25ste speelronde een aanvoerdersband in de kleuren van de Oekraïense vlag zouden dragen, uit solidariteit voor het door Rusland belegerde land. Dusan Tadic droeg echter de gebruikelijke aanvoerdersband om zijn arm. Enkele dagen daarvoor zat de de Oekraïense band nog wel om de arm van de Ajacied in de beker. Volgens toenmalig trainer Erik ten Hag besloot Tadic zich niet aan de afspraak te houden omdat hij in Servië een oorlog had meegemaakt waarin de Russen hulp hadden geboden.