Slot zoekt naar ideale basiself en voert wijzigingen door voor kraker tegen AZ

Zondag, 16 oktober 2022 om 15:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:05

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor het Eredivisie-duel met AZ. De trainer van de Rotterdammers blijft zoeken naar zijn ideale basiself. Jacob Rasmussen keert terug in de basis. Dit gaan ten koste van Marcos López, waardoor David Hancko als linksback begint. Ook Javairô Dilrosun mag zich opmaken voor een basisplaats. De kraker tussen AZ en Feyenoord vangt om 16.45 uur in Alkmaar aan.

Alireza Jahanbakhsh kreeg donderdagavond tegen FC Midtjylland nog de kans om zich vanaf het eerste fluitsignaal te laten zien. De vleugelaanvaller kon echter niet imponeren en wordt door Slot zondagmiddag gepasseerd. Hierdoor vormt Dilrosun een voorhoede met Santiago Giménez en Sebastian Szymanski.

In de defensie ruimt Slot een basisplaats in voor Rasmussen. De Deen vormt het hart van de Rotterdamse defensie met Gernot Trauner, terwijl Marcus Pedersen en Hancko als backs fungeren. Op het middenveld kiest de trainer van Feyenoord voor Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en Orkun Kökçü.

Bij AZ voert trainer Pascal Jansen één wijziging door ten opzichte van het verloren Conference League-duel met Apollon Limassol (1-0). Jens Odgaard keert terug in de basis, waardoor Riechedly Bazoer weer genoegen moet nemen met een plek op de bank. Dani de Wit begon op Cyprus nog in de spits, maar de verwachting is dat hij vanwege het starten van Odgaard weer een linie zakt.

Opstelling AZ: Verhulst; Beukema, Dekker, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Clasie, De Wit; Sugawara, Odgaard, Karlsson

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Geertruida, Timber, Kökçü; Dilrosun, Giménez, Szymanski