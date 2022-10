Van Bommel gooit koppositie te grabbel na dramatische eerste negen minuten

Zondag, 16 oktober 2022 om 15:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:28

Royal Antwerp heeft zondag de koppositie in de Jupiler Pro League niet weten te heroveren. Op bezoek bij Standard Luik stond de ploeg van Mark van Bommel al na negen minuten met 3-0 achter; iets waar deze zich niet meer van wist te herstellen. 3-0 was namelijk ook de eindstand in het Stade Maurice Dufrasne. Antwerp, dat in de eerste negen speelronden geen enkel punt verloor, moet daardoor ineens KRC Genk voor zich dulden, dat zaterdag met 0-1 won bij OH Leuven.

Genk kwam door de zege in de studentenstad op 31 punten: één punt boven runner-up Antwerp. Met Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen aan de aftrap ging Antwerp weer op jacht naar de koppositie. The Great Old kende echter een bijzonder kwaaie in Standard Luik. Slechts 102 seconden stonden er op de klok toen Aron Dønnum het strafschopgebied van Antwerp binnenwandelde en William Balikwisha de bal voor het intikken gaf.

3-0 in de eerste 10 minuten! ?? Standard Luik zet aan de hand van Balikwisha, Dragus & Canak het Nederlands-getinte Antwerp helemaal te kijk ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #STAANT pic.twitter.com/OzccTZlo3h — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2022

De bezoekers waren amper bekomen van de schrik van de 1-0 of de 2-0 stond al op het scorebord. Denis Dragus kon ongehinderd opstomen op de linkerflank en stuurde eenmaal aangekomen in de as van het veld een vlammend schot richting rechterkruising. En het ging van kwaad tot erger voor Van Bommel. Alles en iedereen van de Antwerpse defensie zat mis toen Steven Alzate na 8,5 minuut een steekbal richting Cihan Çanak stuurde. De middenvelder kwam oog in oog met Jean Butez te staan en rondde onberispelijk af: 3-0.

Calvin Stengs zag het met lede ogen aan vanaf de bank. De Nederlandse vleugelspits mocht het na rust laten zien Van Bommel als vervanger van Jelle Bataille. Die kreeg nog flink wat meer speelminuten dan collega-verdediger Samuel Vines: de Amerikaan werd al na zeventien minuten geslachtofferd door Van Bommel. Ook met Stengs in de ploeg wist Antwerp zich niet op te richten in Luik. Het laatste doelpunt van de wedstrijd bleek al in de negende minuut gemaakt te zijn: het bleef 3-0.