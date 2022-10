Scorende Van den Boomen en Spierings zorgen voor unieke statistiek

Zondag, 16 oktober 2022 om 15:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:37

Toulouse heeft zondagmiddag drie punten gepakt in de Ligue 1. Laagvlieger Angers werd in eigen huis verslagen: 3-2. Bij de thuisploeg stonden Stijn Spierings, Zakaria Aboukhlal en Branco van den Boomen in de basis. Thijs Dallinga begon op de bank en viel in. Middenvelder Van den Boomen was met een benutte penalty, en zijn eerste treffer in de Ligue 1, van grote waarde voor Toulouse en ook Spierings trof doel. Door de winst stijgen de Zuid-Fransen naar de negende plek.

De bezoekers begonnen voortvarend en dachten een penalty te krijgen nadat Sofiane Boufal gevloerd werd in de zestien. De scheidsrechter besloot anders. Niet veel later kwam de thuisploeg op 1-0. Fares Chaibi bracht de bal bij Brecht Dejaegere en de Belg sloeg doeltreffend toe. Angers liet het er niet bij zitten en kwam via Nabil Bentaleb langszij. Zijn vrije trap vloog schitterend binnen. Vlak voor rust leek Batista Mendy van Angers hands te maken in de zestien, maar scheidsrechter Benoit Bastien liet aanvankelijk doorspelen. De VAR riep hem echter terug en kende Toulouse een penalty toe. Van den Boomen, normaliter aangever, mocht aanleggen en verzilverde het buitenkansje: 2-1.

De ‘Nederlandse’ treffer van Van den Boomen zorgde voor een opvallende statistiek. Bij de doelpuntenmakers van Toulouse in de Ligue 1 dit seizoen, zijn nu in totaal al drie Nederlandse spelers betrokken geweest. Dallinga en Spierings scoorden eerder ook al. Dit zorgde ervoor dat Toulouse het hoogste aantal trefzekere buitenlandse spelers heeft die in één Ligue 1-seizoen tot scoren kwamen.

Vlak na rust claimde Toulouse wederom een penalty, maar Bastien wuifde dit resoluut weg. Na ruim twintig minuten spelen mocht ook Spierings juichen. Hij zette met een mooi schot de 3-1 op het bord en de wedstrijd leek beslist. Invaller Dallinga mocht ook nog proberen de Nederlandse productiviteit op te schroeven, maar hij kwam niet tot scoren. In de slotfase tekende Amine Salama voor de 3-2, maar daar bleef het bij.