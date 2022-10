Twee ex-Ajacieden mogen het vanaf het begin laten zien tegen Mark Flekken

Zondag, 16 oktober 2022 om 18:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:56

De opstelling van Bayern München voor het duel met SC Freiburg is bekend. Julian Nagelsmann posteert de van een blessure teruggekeerde Matthijs de Ligt direct weer in de basis tegen de huidige nummer twee van de Bundesliga. Noussair Mazraoui stond woensdagavond nog in de basis in het Champions League-duel met Viktoria Plzen (2-4 winst) en krijgt wederom het vertrouwen van zijn trainer. Ryan Gravenberch moet plaatsnemen op de bank, terwijl Mark Flekken zoals gewoonlijk onder de lat staat bij Freiburg. Het duel in de Allianz Arena word om 19.30 uur afgetrapt.

Het door blessures geplaagde Bayern kan net als woensdag niet beschikken over Manuel Neuer, die kampt met een schouderkwetsuur. Sven Ulreich staat daarom op doel. Ook Lucas Hernández ontbreekt vanwege een blessure, terwijl Kingsley Coman geschorst is vanwege zijn rode kaart tegen Borussia Dortmund afgelopen week (2-2). Een welkome opsteker voor Nagelsmann is de terugkeer van De Ligt, Alphonso Davies en Jamal Musiala. Laatstgenoemde zou normaliter waarschijnlijk in de basis staan, maar is net hersteld van corona en kan maximaal een helft spelen, zoals Nagelsmann voorafgaand aan het duel al aangaf.

Gravenberch moet wederom genoegen nemen met een plek op de bank. De middenvelder kreeg in de Bundesliga nog geen enkele basisplek van Nagelsmann dit seizoen, terwijl Mazraoui alleen tegen FC Augsburg (1-0 verlies) vanaf het begin mocht meedoen. De Ligt is wat dat betreft een vastere waarde voor Nagelsmann. De stopper stond in competitieverband al zesmaal aan de aftrap. Bij een overwinning kan huidige nummer vijf Bayern doorbanjeren richting plek twee in de Bundesliga. Een zege zou zeer welkom zijn voor Nagelsmann en co: zijn ploeg wist slechts één van de laatste zes competitieduels te winnen.

Opstelling Bayern München: Ulreich; Mazraoui, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Gnabry, Mané; Choupo-Moting

Opstelling SC Freiburg: Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Höfler; Doan, Schade, Grifo; Gregoritsch