Inter heeft het weer en boekt probleemloze derde competitiezege op rij

Zondag, 16 oktober 2022 om 14:26 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:22

Internazionale heeft zondagmiddag een probleemloze zege geboekt in de Serie A. De ploeg van manager Simone Inzaghi ontdeed zich zonder al te veel moeite van Salernitana: 2-0. Lautaro Martínez en Nicolò Barella zorgden voor de Milanese treffers. Stefan de Vrij kreeg weer eens een basisplaats toebedeeld in de Serie A.

Bij Inter stond Denzel Dumfries op zijn vertrouwde plek op rechts. De Vrij stond weer eens in de basis in de Serie A. Tijdens Inters laatste twee competitiewedstrijden kreeg hij geen speelminuten, maar hij speelde wel beide Champions League-duels tegen Barcelona. Het Milanese doel werd verdedigd door André Onana en bij de bezoekers stond Tonny Vilhena zoals gebruikelijk op het middenveld.

De bezoekers begonnen brutaal en claimden na tien minuten een strafschop nadat Boulaye Dia in de zestien gevloerd werd. De scheidsrechter wuifde de claims echter weg. Vier minuten later produceerde Martínez zijn vierde competitietreffer van het seizoen. Barella legde af op de Argentijn, die vanaf een meter of twintig op doel schoot. Zijn op het oog houdbare schot had een nare stuit waardoor Salernitana-keeper Luigi Sepe kansloos was. De thuisploeg zette aan, op zoek naar verdubbeling van de score. Milan Skriniar, Edin Dzeko, Federico Dimarco en Martínez hadden het vizier echter niet op scherp. Krzysztof Piatek deelde namens Salernitana een speldenprikje uit.

Direct na rust had Martínez wederom een grote kans, maar zijn kopbal ging net over. Een kopbal van Dia aan de andere kant werd door Onana katachtig gekeerd. Binnen een kwartier na de thee stond de 2-0 op het scorebord. Een schitterende crosspass van Hakan Calhanoglu werd door Barella in de zestien uit de lucht geplukt. Met één beweging ontdeed hij zich van verdediger Lorenzo Pirola en schoot in de korte hoek raak. Omdat er in de opbouw sprake leek van buitenspel werd scheidsrechter Juan Luca Sacchi naar het VAR-scherm geroepen, maar het doelpunt bleef staan. De bezoekers lieten het er niet bij zitten en waren via Federico Bonazzoli dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn inzet miste het doel. Vlak daarna werd Vilhena gewisseld, Emil Bohinen nam zijn plek in. Joaquin Correa was namens Inter nog dicht bij de 3-0.