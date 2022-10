Sparta beëindigt reeks van machteloos NEC en meldt zich in de top vijf

Zondag, 16 oktober 2022 om 14:07 • Laatste update: 15:28

Sparta Rotterdam is voorlopig de nummer vijf van de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen op eigen veld simpel van NEC, dat na een reeks van zeven gelijke spelen nu een dik verdiende nederlaag kreeg geserveerd: 2-0. Dirk Abels en Jonathan de Guzmán maakten de doelpunten al in de eerste helft en Jasper Cillessen, de goalie van de Nijmegenaren, zag er bij de 2-0 niet al te best uit.

Vito van Crooij ontbrak in de basiself bij Sparta. De vleugelaanvaller, die dit seizoen al betrokken was bij zes goals van de Kasteelclub, was de hele week ziek en viel binnen een paar dagen zelfs vijf kilo af. In samenspraak met de technische staf werd besloten dat hij wel op de reservebank kon plaatsnemen. Omdat Younes Namli helemaal niet van de partij was, namen Joshua Kitolano en Koki Saito hun plekken op het opstellingsformulier in. NEC stond met dezelfde elf spelers op het veld, die moesten zien te voorkomen dat er voor de achtste keer op rij gelijk werd gespeeld.

Dat deden ze wel, maar voor NEC op de verkeerde manier. Sparta toonde zich namelijk de gevaarlijkste ploeg en kwam al na zeven minuten op voorsprong. Uit een ogenschijnlijk onterecht gegeven hoekschop volleerde de volledig vrijstaande Abels binnen: 1-0. Cillessen was kansloos op die inzet, maar was dat niet op de inzet van De Guzmán na een klein half uur. De middenvelder schoot zacht in en toch wist de Oranje-international zijn hand er niet voldoende achter te krijgen, waardoor de marge twee werd.

Die 2-0 voorsprong werd door Sparta eenvoudig naar de rust gebracht, ook omdat NEC aanvallend onmachtig was. Dat bleef in de tweede helft ook zo en dat leverde een niet zo boeiende fase in de wedstrijd op. De Rotterdammers hoefden niet meer zo nodig aan te vallen en de gasten konden zo weinig met het balbezit, dat het duel als een nachtkaars uit dreigde te gaan. Het publiek veerde in het laatste kwartier nog wel op door een aantal opstootjes, met name veroorzaakt door frustratie aan Nijmeegse zijde, maar voetballende hoogtepunten bleven verder uit.