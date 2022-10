‘Het is altijd gedoe met deze scheidsrechter, hij komt nogal arrogant over’

Zondag, 16 oktober 2022 om 13:31 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:34

De gemoederen liepen zaterdagavond hoog op tijdens Fortuna Sittard - RKC Waalwijk. In de 96e minuut werd Burak Yilmaz in de 'zestien' licht vastgehouden en de VAR riep scheidsrechter Joey Kooij naar de zijlijn. Die was echter resoluut, kende de thuisploeg geen strafschop toe en zodoende bleef de brilstand op het bord staan. Zoals al vaker was Kooij na afloop de gebeten hond.

Ondank het gelijkspel bleef Fortuna onder de nieuwe trainer Julio Velázquez voor de vijfde maal op rij ongeslagen. Het had niet veel gescheeld of de thuisploeg had, diep in blessuretijd, een penalty gekregen. VAR Edwin van de Graaf riep Kooij naar het scherm na een vermeende overtreding op Yilmaz. Volgens Kooij was daar echter geen sprake van, tot grote teleurstelling van Fortuna-verdediger George Cox.

De Engelse linksback was na afloop logischerwijs zeer ontevreden met het optreden van de dienstdoende arbiter. “Ik heb de beelden niet teruggezien, maar andere jongens in de kleedkamer waren luid en duidelijk. Zelf stond ik vlakbij de situatie met Burak. Ik zag wat er gebeurde. Hij werd overduidelijk aan zijn shirt getrokken. De VAR vond het kennelijk genoeg voor een strafschop, anders had de scheidsrechter niet op het schermpje hoeven te kijken. Maar met deze gast hebben we al verschillende keren gedoe gehad. Het is altijd wat. Hij is… Ik moet uitkijken wat ik zeg. Hij is dol op kaarten uitdelen, dat sowieso”, zo klonk het beschuldigend.

En daar bleef het niet bij, want volgens Cox schort er meer aan Kooij. “Hij komt ook nogal arrogant over. Voor spelers is hij onbenaderbaar. Met andere scheidsrechters kun je nog af en toe een gesprekje voeren als er iets gebeurt op het veld. Maar hij is niet het type dat luistert. En dat is irritant. Maar je weet wat je krijgt als hij komt fluiten: als speler heb je je maar aan hem aan te passen. Hoe moeilijk dat soms ook is.” Doordat de penalty uitbleef, bleef het bij een gelijkspel en dat zat Cox niet lekker. “Het voelt wel een beetje alsof we hebben verloren.”