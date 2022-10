Slot en Feyenoord hoopten in de zomer van 2021 al bij Ajax te kunnen shoppen

Zondag, 16 oktober 2022 om 13:04 • Guy Habets

Arne Slot hoopte in de zomer van 2021 op de komst van Carel Eiting. Dat schrijft het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De spelmaker, die nu voor FC Volendam uitkomt, had destijds voor een transfersom overgenomen moeten worden van Ajax. Hij koos uiteindelijk zelf voor een transfer naar KRC Genk, waarna Feyenoord bij Fredrik Aursnes uitkwam.

Slot liet in een interview in het Algemeen Dagblad optekenen dat hij in de zomer van 2021 graag had gezien dat Jordy Clasie terugkeerde in Rotterdam-Zuid. 1908 weet echter te melden dat dat niet de enige controleur was die op zijn transferlijstje stond, want naar verluidt was de oefenmeester uit Bergentheim ook gecharmeerd van Eiting. De middenvelder was in het seizoen 2020/21 door Ajax net verhuurd aan Huddersfield Town en stond nog onder contract in Amsterdam, waardoor Feyenoord een transfersom had moeten betalen.

Dat gebeurde uiteindelijk niet, mede door Eiting. Die koos zelf voor een transfer naar Genk, waar hij zich niet in de basis kon spelen. Uiteindelijk verkaste de spelmaker na een jaar alweer naar Huddersfield en nu speelt Eiting alweer een paar maanden voor Volendam. Onder trainer Wim Jonk is hij een gewaardeerde kracht in het elftal van de promovendus.

Feyenoord schakelde zelf ook door en koos er uiteindelijk voor om Fredrik Aursnes over te nemen van Molde FK. Dat betaalde zich uit, want voor de Noor werd een jaar geleden nog minder dan een half miljoen euro betaald. Na een succesvol seizoen, waarin de Stadionclub de finale van de Conference League haalde en Aursnes zich als controleur tot cement van het elftal ontwikkelde, telde Benfica deze zomer maar liefst dertien miljoen euro voor hem neer. Daar kwam Aursnes ook al tot twaalf officiële wedstrijden.