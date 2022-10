Ronaldo lijkt vertrouwen van Ten Hag eindelijk te hebben; domper voor Malacia

Zondag, 16 oktober 2022 om 14:01 • Guy Habets • Laatste update: 14:08

Erik ten Hag heeft zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Newcastle United bekendgemaakt. Cristiano Ronaldo krijgt net als afgelopen donderdag in de Europa League tegen Omonia Nicosia (1-0 zege) het vertrouwen. De Portugees ziet Antony achter zich op rechtsbuiten, terwijl ook Lisandro Martínez start. Tyrell Malacia moet genoegen nemen met een plek op de bank: de back wordt geslachtofferd voor Luke Shaw.

Ronaldo mag het eindelijk weer eens vanaf het begin laten zien in de Premier League. De eerste en enige basisplek van de Portugees dit seizoen dateert van 13 augustus, tegen Brentford (4-0 verlies). De voorste vier van United bestaan verder uit Antony, die donderdag ook basisspeler was tegen Omonia, Bruno Fernandes en Jadon Sancho. Op het middenveld komt Fred in de ploeg en blijft Casemiro staan. Dat gaat ten koste van Scott McTominay, die midweeks nog de winnende goal maakte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kreeg Malacia donderdag nog het vertrouwen, wordt hij nu weer gepasseerd. Dat is een flinke domper voor de Nederlander, die niet in de vorm van zijn leven verkeert. Zijn collega aan de linkerkant van de verdediging, Martínez, is ondertussen niet meer weg te denken uit de basis bij United. Hij wordt geflankeerd door Raphaël Varane en rechtsback Diogo Dalot. David de Gea keept.

De opstelling van Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Sancho; Ronaldo