Frenkie de Jong mag het vanaf het begin laten zien in el Clásico

Zondag, 16 oktober 2022 om 15:08 • Guy Habets • Laatste update: 15:18

Frenkie de Jong staat aan de aftrap van el Clásico van zondagmiddag. De Nederlandse middenvelder van Barcelona is door trainer Xavi op het middenveld geposteerd, waar hij samen met Pedri en Sergio Busquets zal gaan spelen. Memphis Depay zit vanwege een blessure nog altijd niet bij de wedstrijdselectie. Bij Real Madrid valt vooral het ontbreken van doelman Thibaut Courtois op. Ook de Belg is geblesseerd en wordt onder de lat vervangen door Andriy Lunin.

De afgelopen week ging het vaak over een eventuele basisplaats voor De Jong. De kritiek op Sergio Busquets nam namelijk toe en de spelmaker uit Arkel zou zijn positie over kunnen nemen. Xavi heeft er echter voor gekozen om beiden op te stellen. Gavi is daardoor kind van de rekening. Het toptalent begint net als Franck Kessié op de bank. Jules Koundé keert terug van een blessure en neemt plaats in het hart van de verdediging naast Eric García. Alejandro Baldé krijgt de voorkeur op de linksbackpositie.

Robert Lewandowski moet voor de goals gaan zorgen in het Santiago Bernabéu. Depay is nog niet fit genoeg om te spelen. Sowieso moet de Oranje-international al het hele seizoen lijdzaam toezien hoe Lewandowski de plek in de punt van de aanval bezet houdt en ook weinig speeltijd aan de zijkanten krijgt, daar Xavi vaak de voorkeur geeft aan Ousmane Dembélé en Raphinha. Dat tweetal speelt ook in de Clásico.

Real moet het zien te rooien zonder Courtois. De keeper ontbrak midweeks al vanwege een blessure in het Champions League-treffen met Shakhtar Donetsk (1-1) en is niet voldoende hersteld om onder de lat te kunnen staan tegen Barça. Lunin, die tegen Shakhtar geen al te zekere indruk maakte, zal de Belg opnieuw vervangen. Karim Benzema en Vinícius Júnior zijn de blikvangers in de voorhoede.

De opstelling van Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

De opstelling van Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Koundé, García, Baldé; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha.