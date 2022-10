Van Nistelrooij houdt vast aan gelegenheidsoplossing in de spits bij PSV

Zondag, 16 oktober 2022 om 13:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:21

De opstelling van PSV voor het Eredivisieduel met FC Utrecht is bekend. Ruud van Nistelrooij stuurt dezelfde elf namen het veld in die afgelopen donderdag in de Europa League FC Zürich met 5-0 versloegen. Dit betekent dat Guus Til wederom in de spits speelt. Verwacht werd dat Noni Madueke op de reservebank kon plaatsnemen, maar dit is niet het geval. Het duel in het Philips Stadion begint om 14.30 uur.

De jaarlijkse thuiswedstrijd tegen FC Utrecht is voor PSV een leuk vooruitzicht. In Eindhoven werden de laatste 25 duels met de Domstedelingen in winst omgezet en dit is de één-na-langste zegereeks ooit in de Eredivisie van een team tegen een specifieke tegenstander in eigen huis. FC Utrecht kwam wel in vier van de laatste zes Eredivisieduels met PSV als eerste tot scoren, waaronder in het duel in Eindhoven van vorig seizoen.

Zoals gewoonlijk verdedigt Walter Benítez het Eindhovense doel. Voor hem staan, van rechts naar links, Phillipp Mwene, André Ramalho, Armando Obispo en Philipp Max. Het goedlopende middenveld met Ibrahim Sangaré, Érick Gutiérrez en Joey Veerman, blijft intact. Dat is logisch, want die drie spelers kwamen afgelopen donderdag in Europees verband allemaal tot scoren.

Niemand in de basisvoorhoede vond tegen FC Zürich het net. Toch ziet Van Nistelrooij geen reden om te wisselen. Xavi Simons speelt vanaf rechts en aanvoerder Cody Gakpo zoals altijd van links. Guus Til mag het centraal in de punt weer proberen. Anwar El Ghazi, afgelopen donderdag als invaller nog trefzeker, begint op de bank. Madueke werd daar ook verwacht, maar moet nog even wachten. De Engelsman raakte in juli geblesseerd en maakte om die reden dit seizoen nog geen minuten in een officiële wedstrijd.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, Til, Gakpo

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Klaiber, Van der Maarel, Sagnan, Warmerdam; Bozdogan, Toornstra, Van de Streek; Maeda, Dost, Younes