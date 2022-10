Noa Lang lijkt WK te kunnen vergeten na bijzondere wending bij Club Brugge

Zondag, 16 oktober 2022 om 11:10 • Laatste update: 12:14

Noa Lang maakt geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie voor de topper in België tegen Anderlecht en dat levert vraagtekens op. De 23-jarige aanvaller lijkt niet geblesseerd te zijn en dat zou betekenen dat trainer Carl Hoefkens hem simpelweg gepasseerd heeft. Dat zou een nieuwe klap zijn voor Lang, die zijn basisplaats ook al verloor.

De afgelopen weken had de voormalig Ajacied last van een enkelblessure, maar daar is hij ondertussen van hersteld. Lang zat tijdens de Champions League-wedstrijden tegen Atlético Madrid echter wel twee keer negentig minuten lang op de bank en tegen Anderlecht zal de aanvaller al helemaal niet in actie komen. De Nederlander zit niet bij de wedstrijdselectie en het lijkt erop dat trainer Hoefkens hem niet nodig heeft.

Het Nieuwsblad was aanwezig bij de persconferentie en kreeg daar te horen dat alleen Mats Rits met een blessure afwezig zou zijn. De Belgische krant concludeert dan ook dat Lang vanwege andere redenen zou moeten ontbreken. "Het heeft er alle schijn van dat Lang om sportieve redenen gepasseerd is, of er zou op de laatste training van zaterdag nog iets gebeurd moeten zijn", zo valt er te lezen.

Afgelopen weekend stond Lang in de competitiewedstrijd tegen Westerlo nog in de basis. Er werd echter met 0-2 verloren en de nummer tien van Club kon zich niet aan de malaise onttrekken. Het maakt dat de Oranje-international serieus moet vrezen voor deelname aan het WK, omdat speeltijd niet meer gegarandeerd is. Een opmerkelijke wending in de situatie rond Lang, die afgelopen zomer nog een transfer naar een grote club leek te gaan maken.