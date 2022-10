Frank Arnesen spreekt zijn teleurstelling uit over besluit van Feyenoord

Zondag, 16 oktober 2022 om 10:41 • Guy Habets

Frank Arnesen is teleurgesteld dat hij niet meer de technisch directeur van Feyenoord is. De Deen kreeg last van een bacteriële infectie in de knie en in augustus werd bekendgemaakt dat Arnesen en de club 'in goed overleg' uit elkaar gaan. Dat betekende echter niet dat de directeur zelf ook wilde stoppen, zo zegt hij tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Aan het begin van de uitzending kreeg Arnesen de vraag of hij met 'een goede knie' nu wel nog technisch directeur bij Feyenoord zou zijn geweest. De Deen antwoordde daarop met 'nee' en legde dat later uit. "Ik had heel graag door willen gaan, maar Feyenoord koos anders. Natuurlijk was ik wel teleurgesteld, omdat ik net fit begon te worden en herstelde van mijn ziekte, maar ik neem niemand wat kwalijk."

Dennis te Kloese en Toon van Bodegom, respectievelijk de algemeen directeur en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Feyenoord, gingen met Arnesen in gesprek. "Dat was een goed gesprek. Zij zeiden dat het beter was voor mij om te stoppen, zodat zij verder konden. Dat kon ik me voorstellen, omdat ik geen garantie kon geven dat ik helemaal ziektevrij zou worden. Ik had toen al wel eerder, in juni, al een beetje het gevoel dat ze van me af zouden willen."

Arnesen liet eerder in de uitzending weten dat het qua gezondheid weer een stuk beter met hem gaat. Na drie maanden aan antibiotica-behandelingen is de Deen weer fit en voelt hij zich goed. Daags na de verloren Conference League-finale tegen AS Roma, eind mei, werd hij nog opgenomen in het Rotterdamse Erasmus-ziekenhuis met een bacteriële infectie aan zijn knie, waar hij veel last van heeft gehad.