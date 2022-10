‘Bas appte ’s nachts en vertelde het ‘s ochtends, dat gaat door merg en been’

Zondag, 16 oktober 2022 om 09:48 • Guy Habets • Laatste update: 09:54

René Hake en Kees van Wonderen hebben hun bewondering uitgesproken voor Bas Kuipers. De vader van de linksback van Go Ahead Eagles werd afgelopen week getroffen door twee hersenbloedingen, maar toch besloot Kuipers dat hij zaterdagavond wilde spelen tegen sc Heerenveen (1-1). Na afloop deed hij geëmotioneerd zijn verhaal tegenover ESPN en later kwamen ook de trainers aan het woord.

Kuipers vertelde dat zijn vader afgelopen woensdag getroffen werd door twee hersenbloedingen. Dat maakte dat 'zijn lichaam er wel nog is, maar zijn hersenen het niet meer doen', zo zei de captain van Eagles. Hake kreeg donderdagochtend het hele verhaal te horen "Hij appte mij 's nachts al", liet de oefenmeester weten bij ESPN. "De volgende ochtend hebben we erover gesproken en heeft hij verteld hoe alles gegaan is. Dat gaat echt door merg en been. Ik heb verder veel aan hem gelaten. Dit was heel zwaar voor ons allemaal."

Dat de club uit Deventer in de slotfase nog een punt pakte tegen Heerenveen, is volgens Hake van secundair belang. "Dit punt is voor de vader van Bas. Het is heel erg triest, maar het brengt je tot bezinning over het leven. We komen ook dichter bij elkaar. Ik heb tegen hem gezegd dat ik het zou begrijpen als hij niet voetbalde. Hij zei dat zijn vader het zo wilde. Bas voelde zich hier goed bij en daar heb ik diep respect voor."

Ook Van Wonderen kwam te spreken over de situatie rond Kuipers. De coach van Heerenveen was de vorige twee seizoenen eindverantwoordelijk in Deventer, kent de linksback dus goed en toonde zich aangeslagen. "Ik heb hem meteen een appje gestuurd, toen ik het hoorde. Met mijn vader is hetzelfde gebeurd. Dit soort dingen zijn veel erger dan een tegengoal in de laatste minuut. Helaas krijg je vroeg of laat te maken met verschrikkelijke dingen in het leven. Dat hoort er ook bij."