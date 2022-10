Massaal uitgerukte politie voorkomt rellen en houdt vijftig fans aan in Brabant

Zondag, 16 oktober 2022 om 09:07 • Guy Habets

Vijftig voetbalsupporters zijn zaterdagavond aangehouden in Best omdat ze vermoedelijk met elkaar op de vuist wilden gaan. Dat schrijft de politie op Twitter. De politie ontving informatie waaruit bleek dat een grote confrontatie gepland stond in het Brabantse Best en rukte met veel agenten uit om ter plaatse te kunnen zijn. De groep werd gecontroleerd en tijdens die controle reed een auto opzettelijk in op agenten.

Volgens de politie wilde een grote groep supporters met elkaar op de vuist in Best, een plaatsje boven Eindhoven. Er zijn tientallen auto's gecontroleerd en staande gehouden en tijdens die controle werd er zelfs opzettelijk ingereden op een aantal agenten, waarna er vijftig aanhoudingen werden verricht. Daarna werden er ook nog meerdere knuppels, een mes en andere gevaarlijke spullen aangetroffen. De hele groep werd vervolgens meegenomen naar het bureau. Er werd uiteindelijk niet gevochten.

Het wordt uit de berichtgeving van de politie niet duidelijk voor welke clubs de rellende voetbalsupporters zijn, maar het zou volgens Omroep Brabant om aanhangers van PSV en FC Utrecht gaan. Die twee clubs spelen zondag tegen elkaar in competitieverband in het Philips Stadion. De Eindhovenaren staan derde op de ranglijst en treffen in Utrecht de nummer negen van de Eredivisie. Er wordt om 14.30 uur afgetrapt in Brabant. AZ, Feyenoord en Ajax komen ook zondag nog in actie.