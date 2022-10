VZ 5: Bas Kuipers deelt hartverscheurend verhaal; slecht nieuws voor Real

Zondag, 16 oktober 2022 om 00:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:17

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Hartverscheurend interview Bas Kuipers

Bas Kuipers heeft na afloop van Go Ahead Eagles - sc Heerenveen (1-1) te kennen gegeven een loodzware week achter de rug te hebben gehad. De vader van de verdediger werd deze week getroffen door een dubbele hersenbloeding. In gesprek met Hans Kraay junior wist Kuipers zijn tranen maar moeizaam in bedwang te houden. Dat hij uiteindelijk toch meespeelde, is iets wat zijn vader graag gewild zou hebben. "Zijn lichaam is er nog wel, maar zijn hersenen doen het niet meer en de doktoren kunnen niets meer voor hem doen. Ik kan niet de hele tijd zijn hand vasthouden. Ik denk dat hij weet dat het goed is. Ik denk dat hij juist wilde dat ik hier zou staan."

Ajax informeert naar 21-jarige Deen van FC Midtjylland

Gustav Isaksen staat op de radar van Ajax, zo meldt Il Corriere dello Sport. De 21-jarige aanvaller speelde onlangs tweemaal met FC Midtjylland tegen Feyenoord in de Europa League. Volgens het Italiaanse medium zou algemeen directeur Edwin van der Sar al na het eerste duel met de Rotterdammers zijn interesse in Isaksen kenbaar hebben gemaakt. De Deens jeugdinternational moet naar verluidt 4,5 miljoen euro kosten.

Mason Greenwood opnieuw gearresteerd

Mason Greenwood is zaterdagochtend opnieuw gearresteerd in zijn herenhuis in Manchester, zo meldt de Engelse politie. Daarmee is de 21-jarige aanvaller van Manchester United opnieuw het gesprek van de dag in zijn thuisland. Greenwood was op borgtocht vrij, maar heeft zijn voorwaarden geschonden. In januari werd de Engelsman gearresteerd nadat zijn ex-vriendin Harriet Robson hem beschuldigde van verkrachting, mishandeling en bedreiging.

Ancelotti bevestigt slecht nieuws in aanloop naar el Clásico

Carlo Ancelotti kan zondag tijdens el Clásico geen beroep doen op Thibaut Courtois, zo bevestigde de trainer van Real Madrid zaterdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Barcelona. De Belgische doelman moest de laatste twee LaLiga-duels ook al aan zich voorbij laten gaan vanwege een rugblessure. Aan de kant van Barcelona had Xavi wel positief nieuws te melden: Jules Koundé is fit genoeg om te starten.

Superseizoen Jeremie Frimpong leidt tot interesse van Europese grootmacht

Jeremie Frimpong staat op de radar van Real Madrid, zo meldt journalist Ramón Álvarez de Mon van de Spaanse sportkrant Marca. Scouts van de Koninklijke zouden de rechtervleugelverdediger de afgelopen tijd meerdere keren aan het werk hebben gezien. Frimpong kent op persoonlijk vlak een uitstekend seizoen bij Leverkusen en dat is ook bij de recordhouder van de Champions League niet onopgemerkt gebleven.

