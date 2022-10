Phillip Cocu heeft eerste zege te pakken en draagt laatste plaats af

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 23:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:20

Phillip Cocu heeft zijn eerste overwinning als trainer van Vitesse te pakken. De Arnhemmers waren zaterdagavond op bezoek bij SC Cambuur met 0-3 te sterk. Ryan Flamingo, Sondre Tronstad en Kacper Kozlowski namen de treffers voor hun rekening. Voor laatstgenoemde was het zijn eerste treffer in de Eredivisie. Vitesse klimt door de zege van de laatste naar de zestiende plaats en staat nu in punten gelijk met Cambuur: tien gespeeld, acht punten. Cambuur zakt van de veertiende naar de vijftiende plaats.

Bij Cambuur keerde Mees Hoedemakers terug in de selectie. De middenvelder kreeg tegen RKC Waalwijk rood, zat een schorsing uit en werd door Henk de Jong verrassend genoeg op de bank geposteerd. De Cambuur-trainer hield vast aan het elftal dat wist te winnen van PSV (3-0) en gelijkspeelde bij Go Ahead Eagles (0-0). Bij Vitesse keerde onder meer Melle Meulensteen terug in het elftal en zat Theo Janssen op de tribune. De voormalig middenvelder werd deze week toegevoegd aan de technische staf van Cocu en gaat zich dit seizoen veelvuldig met het eerste elftal bemoeien.

Vitesse begon sterk aan het duel en kreeg meteen in de beginfase een aantal kansen om de score te openen. Onder meer João Virgínia zorgde voor paniek in de defensie bij Cambuur. De doelman zat mis bij een hoge bal, maar werd gered door een ploeggenoot op de doellijn. Halverwege de eerste helft was de Portugees wel geklopt. Na een scherpe indraaiende vrije trap vanaf de rechterkant van het veld liep Flamingo de bal tegen de touwen. Niet veel later schreeuwde Vitesse om een strafschop toen Matús Bero naar de grond ging, maar de spits kreeg een gele kaart voor een schwalbe.

Op slag van rust leken de bezoekers alsnog een strafschop te krijgen. Na een sliding op de achterlijn van Jamie Jacobs op Gabriel Vidovic wees scheidsrechter Laurens Gerrets naar de stip. De videoscheidsrechter bekeek echter de beelden en zag dat de overtreding buiten het strafschopgebied was gemaakt, waardoor het feestje niet doorging voor Vitesse. Al vroeg in de tweede helft kreeg de ploeg van Cocu opnieuw een tegenvaller te verwerken, daar Kjell Scherpen de strijd moest staken. De doelman kwam verkeerd neer bij een ogenschijnlijk simpele vangbal en moest vervangen worden door Daan Reiziger.

Reiziger zag zijn ploeg het duel in de tweede helft domineren en via Kozlowski in het slot gooien. De middenvelder stoomde op na balverlies bij de thuisploeg en haalde doeltreffend uit op de rand van de zestien: 0-2. Het betekende voor de achttienjarige Pool zijn eerste treffer in de Eredivisie. Cambuur kreeg het na rust niet voor elkaar om een vuist te maken en moest in de slotfase nog een derde treffer incasseren. Uiteindelijk viel de bal voor de voeten van Tronstad, die de derde rebound benutte. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd van Bero belandde op de paal. Erger leed bleef daarmee bespaard voor de ploeg van De Jong.