Atlético Madrid komt dankzij Antoine Griezmann midweekse zeperd te boven

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 23:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:15

Atlético Madrid heeft zaterdagavond een krappe overwinning geboekt bij Athletic Club. De ploeg van trainer Diego Simeone zegevierde door een doelpunt in de tweede helft van Antoine Griezmann: 0-1. De Madrilenen hebben zich daarmee hersteld van het teleurstellende gelijkspel in de Champions League tegen Club Brugge (0-0). Atlético neemt in LaLiga de derde plek over van Athletic, dat nu vierde staat.

Athletic-trainer Ernesto Valverde besloot ten opzichte van het gelijkspel bij Sevilla (1-1) om een wijziging door te voeren: Oihan Sancet kreeg de voorkeur boven Dani García. Ander Herrera was wegens een schorsing niet van de partij. Bij Atlético kreeg Álvaro Morata een basisplaats toebedeeld, wat ten koste ging van Ángel Correa. Centraal op het middenveld liet Simeone Rodrigo De Paul opdraven; Saúl Ñíguez begon op de bank. João Félix, die ontevreden is met zijn reserverol, begon wederom als wisselspeler.

Bekeken in het hoekje ?? Antoine Griezmann zet Atlético Madrid aan het begin van de tweede helft op voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #AthleticAtleti pic.twitter.com/ao57q3Tv6u — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 15, 2022

Atlético had al binnen twee minuten op voorsprong kunnen komen, nadat Thomas Lemar met een fraaie steekpass Koke bereikte. Morata wachtte voor het doel om de pass van de middenvelder binnen te tikken, maar daar zat een verdediger nog net op tijd tussen. Athletic had in de vijfde minuut de score kunnen openen via Iñaki WIlliams. Een vrije trap van Iker Muniaín vond het hoofd van de ongedekte spits, die rakelings over kopte. In de tiende minuut dacht Morata na een lange bal van achteruit voor de 0-1 te zorgen, nadat hij Unai Simón knap omspeelde en raak schoot. Scheidsrechter Jorge Vázquez keurde het doelpunt na inmenging van de VAR echter af, omdat Morata in de aanloop naar het doelpunt op de hiel stond van Yeray Álvarez.

Amper twee minuten na rust brak Atlético de ban. Morata ontving de bal in het zestienmetergebied, legde de bal goed terug richting de strafschopstip en zag Griezmann met een droge schuiver in de korte hoek afronden: 0-1. Niet veel later was ook uitblinker Geoffrey Kondogbia dicht bij een treffer. Het schot van de Centraal-Afrikaan belandde echter net naast de paal. De Madrilenen kregen een tegenvaller te verwerken, toen doelman Jan Oblak verkeerd neerkwam na een duel met Álex Berenguer.

De sluitpost had last van zijn schouder en liet zich vervangen door Ivo Grbic. Vijf minuten voor tijd wilde Mikel Vesga een kopbal van invaller Raúl García binnenlopen, maar Grbic bewees zijn waarde door de bal net op tijd weg te tikken. Athletic kreeg in de slotfase nog een strafschop. De VAR liet echter weten dat de bal niet de arm van Reinildo raakte, maar het gezicht. Diezelfde Reinildo was in minuut 96 de held van Átletico, door het schot van García vlak voor de lijn weg te werken.