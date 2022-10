Hans Kraay junior geeft Bas Kuipers een zoen na hartverscheurend interview

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 22:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:46

Bas Kuipers heeft na afloop van Go Ahead Eagles - sc Heerenveen (1-1) te kennen gegeven een loodzware week achter de rug te hebben gehad. De vader van de verdediger werd deze week getroffen door een dubbele hersenbloeding. In gesprek met Hans Kraay junior wist Kuipers zijn tranen maar moeizaam in bedwang te houden. Dat hij uiteindelijk toch meespeelde, is iets wat zijn vader graag gewild zou hebben.

Tot tranen geroerd meldde Kuipers zich zaterdagavond na de puntendeling tegen Heerenveen voor de camera bij ESPN. "Het is een lastige week voor mij geweest", aldus de linksback zwaar geëmotioneerd. "Mijn vader heeft woensdag twee hersenbloedingen gehad, waarvan de laatste hem fataal is geworden. Zijn lichaam is er nog wel, maar zijn hersenen doen het niet meer en de doktoren kunnen niets meer voor hem doen. Voor mij is het een pittige week geweest."

"Moeten we het nog wel over voetbal praten?", vraagt Kraay junior vervolgens. "Daarom ben ik hier ook. Ik haal hier heel veel kracht uit", antwoordt Kuipers. "Mijn vader was een groot fan. Hij vond het geweldig om te komen kijken en hij hield van de Eagles. Hij vond het geweldig om hier te zijn en daarom heb ik besloten om te spelen. Ik kan niet de hele tijd zijn hand vasthouden. Ik denk dat hij weet dat het goed is. Ik denk dat hij juist wilde dat ik hier zou staan."

Kuipers krijgt bij het beëindigen van het interview een knuffel en een zoen van Kraay junior en bedankt vervolgens het publiek. Go Ahead wist op de valreep een punt over te houden aan het duel met Heerenveen door een treffer in blessuretijd van Finn Stokkers. "Een knuffel namens ons allen", vult Jan Joost van Gangelen vanuit de studio bij De Eretribune aan. "Want er zijn heel veel dingen in het leven die veel en veel belangrijker zijn in het leven dan voetbal. Daar is dit er één van."