Ongelukkig moment Noppert in blessuretijd leidt puntenverlies Heerenveen in

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 22:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:11

SC Heerenveen is zaterdagavond in extremis tegen puntenverlies aangelopen. Op bezoek bij Go Ahead Eagles zag het er lang naar uit dat de Friezen met een zege aan de haal zouden gaan, maar in de blessuretijd kwam de thuisploeg nog op gelijke hoogte: 1-1. Door de puntendeling bezet Go Ahead met negen punten voorlopig de dertiende plek in de Eredivisie; Heerenveen staat met veertien punten achtste.

Trainer Kees van Wonderen koos er tegen zijn oude club voor om Tibor Halilovic een basisplek te geven op het middenveld, wat ten koste ging van Anas Tahiri. Aan de overzijde werd eveneens een wijziging doorgevoerd. Het ontbreken van Evert Linthorst werd opgevangen door Enric Llansana. Net als voor Van Wonderen was de ontmoeting met Go Ahead ook voor doelman Andries Noppert een speciale, daar van januari 2021 tot eind afgelopen seizoen onder contract stond in Deventer.

Thom Haye met een kiezelhard schot om de score te openen! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 15, 2022

De teams schoten bepaald niet spectaculair uit de startblokken. Heerenveen liet zich in de openingsfase enkele keren zien in de buurt van het vijandige doel, maar verder dan een te strakke voorzet van Amin Sarr kwam men niet. Aan de andere kant kon Bobby Adekanye niet genoeg kracht meegeven aan zijn schot om Noppert in de problemen te brengen. Halverwege de eerste helft kreeg Sydney van Hooijdonk een kopkans; de spits kreeg de bal echter niet tussen de palen. Hoewel Halilovic op slag van rust nog de paal raakte, was de amusementswaarde voor de aanwezige toeschouwers zeer beperkt in de eerste helft.

Na rust werd de wedstrijd aanzienlijk aantrekkelijker. De score werd geopend in de 52ste speelminuut, toen Thom Haye met een pegel van afstand doelman Jeffrey de Lange verschalkte: 0-1. Nadien zakte Heerenveen verder in en voerde Go Ahead de druk op. Lang zag het ernaar uit dat de Friezen stand zouden houden, maar in de blessuretijd capituleerde Noppert alsnog. De sluitpost kon een voorzet vanaf links niet goed genoeg verwerken, waardoor Finn Stokkers de bal uit een carambole voor de voeten kreeg en van dichtbij afrondde: 1-1.