Michiel Kramer lacht om eigen woorden waarvoor hij ‘dom geel’ kreeg

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 21:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:21

Michiel Kramer vindt het onterecht dat hij een gele kaart kreeg in het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (0-0). De spits van RKC Waalwijk werd in de 96ste speelminuut op de bon geslingerd door arbiter Joey Kooij vanwege aanmerkingen op de leiding. Voor de camera van ESPN vertelt Kramer na afloop om welke uitlatingen hij precies een gele prent kreeg van de scheidsrechter.

“Nu wil ik het van jou even horen. Wat een domme gele kaart weer”, stelt analyticus Kees Kwakman lachend in gesprek met Kramer, die vervolgens met uitleg komt. “Luister. Ik liep naar hem toe en zei gewoon: ‘Waarom ga je nu naar de VAR?’ Alleen daarvoor krijg ik een gele kaart. Het gaat om het moment dat ik naar hem toe loop, maar dat mag ik toch gewoon tegen hem zeggen? Wat is het probleem nou? Hij zei niks en gaf mij meteen een gele kaart.”

In de slotminuut van de wedstrijd leek Burak Yilmaz naar grond getrokken te worden in het zestienmetergebied. Hoewel Kooij in eerste instantie direct liet verder spelen, ging de arbiter op advies van de videoscheidsrechter de beelden terugkijken. Terwijl Kooij naar het scherm liep, kwam Kramer verhaal halen. Het kwam de spits dus op een gele kaart te staan. Uiteindelijk besloot de leidsman geen strafschop toe te kennen aan Yilmaz, waardoor Fortuna geen buitenkans meer kreeg om de winnende treffer aan te tekenen.

Waar het eerder gebruikelijk was dat scheidsrechters alleen door de VAR naar het scherm werden geroepen bij grote fouten, is het inmiddels de norm dat een arbiter ook naar de kant wordt gehaald bij controversiële momenten om die nogmaals te beoordelen. Volgens Kramer worden de nieuwe richtlijnen van de KNVB te pas en te onpas toegepast. "Ik vind het vooral vervelend dat het de ene keer wel gebeurt en de andere keer niet”, aldus de spits.