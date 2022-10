Galatasaray komt twee doelpunten in eerste helft niet te boven en verliest

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 21:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:08

Galatasaray heeft zaterdagavond een nederlaag moeten incasseren. Op bezoek bij Kayserispor scoorde de thuisploeg twee keer in de eerste helft via Mario Gavranovic en Onur Bulut, terwijl de aansluitingstreffer van Baris Yilmaz te laat kwam: 2-1. Door het resultaat moet Galatasaray voorlopig een pas op de plaats maken en staat het zesde, terwijl Kayserispor de ploeg uit Istanbul tot op een punt is genaderd en nu achtste staat in de Süper Lig.

Galatasaray begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam via Mauro Icardi bijna op voorsprong. De Argentijn ontving de bal op de rand van het zestienmetergebied en besloot uit te halen. Zijn poging richting de korte hoek kon nog net worden gekeerd door Kayserispor-doelman Bilal Bayazit. De geboren Amsterdammer zag hoe teamgenoot Gavranovic er in de 22e minuut 1-0 van maakte, nadat de Zwitser profiteerde van slecht uitverdedigen van Galatasaray. Twaalf minuten later maakte Bulut er 2-0 van, nadat de Turk de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig de kruising in schoot.

De tweede helft was vier minuten oud toen Gavranovic zijn tweede doelpunt van de avond had moeten maken. Victor Nelsson maaide finaal over de bal heen, waarna Gavranovic oog in oog kwam te staan met Fernando Muslera. De Uruguayaan zag tot zijn opluchting dat de bal net naast het doel belandde. Yilmaz, die Dries Mertens verving in de rust, dacht er vervolgens 2-1 van te maken, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens hands van de invaller. Vijf minuten voor tijd scoorde Yilmaz opnieuw en dit keer bleef het doelpunt wel staan. Nadat Bafétimbi Gomis over de bal heen maaide, wist de vleugelspeler met enig fortuin de bal binnen te werken: 2-1. Verder dan die late treffer kwam Galatasaray niet.