Vastgehouden Yilmaz krijgt in minuut 96 geen penalty: Fortuna speelt gelijk

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 20:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:01

Fortuna Sittard en RKC Waalwijk hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. In Sittard waren de teams aan elkaar gewaagd en aan de beginstand op het scorebord kwam in negentig minuten geen verandering: 0-0. Na een reeks van drie zeges was het de eerste keer dat Fortuna gelijkspeelde.

Mats Seuntjens, die in het gewonnen duel met Vitesse (1-2) nog genoegen moest nemen met een reserverol, keerde terug in de basiself van Julio Velázquez. Het meespelen van Seuntjens ging ten koste van Dogan Erdogan. Tegelijkertijd zat de van een blessure herstelde Dimitrios Siovas voor het eerst sinds half september weer bij de wedstrijdselectie. Aan de overzijde maakte Michiel Kramer zijn rentree in de basis en dat ging ten koste van Roy Kuijpers.

Het eerste gevaar van de wedstrijd werd gesticht door Iliass Bel Hassani, die uit kon halen na een fraaie actie van Julen Lobete. Doelman Ivor Pandur stond op de juist plek om de bal te vangen. Ook de volgende poging kwam van de voet van Bel Hassani, maar opnieuw stuitte hij op de sluitpost van Fortuna. Het eerste schot op doel van de Limburgers volgde na ruim een kwartier spelen, toen Burak Yilmaz een schot recht op Etienne Vaessen afvuurde. De strijd werd in het eerste bedrijf vooral op het middenveld gevoerd.

In het tweede bedrijf ontstonden er meerdere kansen van formaat. Yilmaz kreeg een uitstekende mogelijkheid om de 0-1 aan te tekenen. De spits draaide weg na een voorzet van Rémy Vita en kon van dichtbij uithalen, maar Thierry Lutonda kon de poging blokkeren. Aan de andere kant van het veld werd RKC tien minuten later gevaarlijk. Na een pass van Julian Lelieveld volleerde Lutonda richting de linkerbenedenhoek, waar Pandur net op tijd lag om de inzet te keren. In slotminuut van de wedstrijd hoopte Yilmaz nog een penalty te krijgen na een vermeende overtreding in de zestien, maar na het bekijken van de videobeelden wuifde arbiter Joey Kooij het appel voor hands gedecideerd weg.