Tottenham dankt blunderende Pickford en beleeft beste seizoensstart ooit

Tottenham Hotspur is bezig aan de beste seizoensstart ooit in de Premier League. Zaterdagavond was de ploeg van manager Antonio Conte te sterk voor Everton: 2-0. Harry Kane werd na een uur spelen naar de grond gewerkt door collega-international Jordan Pickford en benutte de strafschop zelf. Pierre Højbjerg verdubbelde vijf minuten voor tijd de score. Door de zege neemt Tottenham de derde plek steviger in handen met 23 punten uit tien duels. Everton zakt naar plek veertien.

Tottenham moet met vertrouwen zijn toegeleefd naar het competitietreffen met Everton, daar van de laatste negentien Premier League-ontmoetingen er slechts één verloren ging. Het duel had een bijzonder tintje voor Richarlison. De Braziliaan maakte in het shirt van the Toffees 42 competitiedoelpunten in 135 wedstrijden. Richarlison zag dat zijn ploeg in het eerste bedrijf de overhand had, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. Het was Everton dat er twee keer gevaarlijk uit kwam in de omschakeling en bij rust op voorsprong had kunnen staan.

De grootste van de twee kansen ontstond op slag van rust, toen Amadou Onana alleen op doel af kon na een misverstand tussen twee spelers van Tottenham. De Belg schoot echter met links wild over. Aan de andere kant kreeg ook Richarlison een mogelijkheid om de score te openen, maar zijn inzet op aangeven van Kane ging rakelings over. Tottenham produceerde in de eerste helft negen schoten, waarvan er slechts één tussen de palen belandde. Na de thee sprong de thuisploeg beduidend beter om met de kansen en greep het na een uur spelen de leiding.

Na een schot van Doherty moest Pickford lossen, waarna de doelman Kane naar de grond werkte in een poging zijn fout te herstellen. De spits nam zelf plaats achter de bal en schoot onberispelijk binnen in de linkerhoek. Opvallend detail: de laatste keer dat Pickford een strafschop wist te stoppen was drieënhalf jaar geleden. Tottenham was ook in de tweede helft de bovenliggende partij en gooide het duel vijf minuten voor tijd in het slot. Na voorbereidend werk van Kane en Rodrigo Bentancur verschafte Højbjerg zich wat ruimte om via het uitgestoken been van Alex Iwobi raak te schieten in de rechterhoek: 2-0. Opnieuw was Pickford kansloos.

