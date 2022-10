Juventus speelt erbarmelijke wedstrijd maar weet stadsderby toch nipt te winnen

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 20:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:13

Juventus heeft de stadsderby van Torino met minimaal verschil weten te winnen. La Vecchia Signora speelde een slechte wedstrijd, maar wist het duel in de tweede helft toch nog naar zich toe te trekken door een treffer van Dusan Vlahovic. De overwinning is een flinke opsteker voor Juventus, dat op 25 april zijn laatste uitzege boekte. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri klimt naar de zevende plaats in de Serie A, terwijl Torino blijft steken in de middenmoot.

Perr Schuurs begon in de basis bij Torino, dat met vijf verdedigers aantrad. Ook voormalig PSV'er Ricardo Rodríguez stond achterin geposteerd. Aleksey Miranchuk en Nemanja Radonjic moesten voorin voor het gevaar zorgen. Bij Juventus begonnen Leonardo Bonucci en ex-Ajacied Arkadiusz Milik op de bank. Vlahovic en Moise Kean vormden het spitsenkoppel, terwijl Juan Cuadrado op rechts en Filip Kostic op links voor aanvoer vanaf de vleugels moesten zorgen.

Vlahovic 0-1!! ?? De Serviër ontsnapt aan buitenspel en bevrijdt De Bianconeri in de derby van Turijn ?????#ZiggoSport #SerieA #TorinoJuve pic.twitter.com/JJhm6twUPf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 15, 2022

In het eerste half uur gebeurde er bijzonder weinig in het Stadio Olimpico. Radonjic probeerde het via twee schoten nog wel, maar die bleken ongevaarlijk te zijn. Juventus-doelman Wojciech Szczesny moest na een klein kwartier in actie komen op een schot van Miranchuk. De Pool had echter weinig moeite met de poging van de Rus. Daarna leek Juventus wakker te worden en kreeg het na slordig balverlies van Rodríguez de kans om de score te openen. Kean ontving de bal na een snelle omschakeling en legde af op Vlahovic. De Serviër kwam oog in oog te staan met Torino-doelman en landgenoot Vanja Milinkovic-Savic, waarbij laatstgenoemde als winnaar uit de strijd kwam. Ook een poging van Manuel Locatelli in de rebound wist de doelman te pareren.

Na rust was het wederom Locatelli die een kans kreeg om de score te openen. De Italiaans international zag de bal voor zijn voeten belanden en probeerde Milinkovic-Savic met een stuiterend schot te passeren. De doelman van il Grande Toro bleek ook daarop een antwoord te hebben. Torino, waar Schuurs zich verdedigend goed staande hield, reageerde in de persoon van Nikola Vlasic, die de bal richting de rechteronderhoek stuurde. Szczesny had echter een goede redding in huis. In de 74e minuut werd de ban eindelijk gebroken. Uit een hoekschop kopte Danilo de bal door naar de tweede paal, waar Vlahovic ongedekt binnen kon tikken: 0-1. Torino was niet bij machte om in de slotfase nog voor gevaar te zorgen.