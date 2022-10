Heracles reageert: ‘Dat gestolen doek had nooit het stadion in gemogen’

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 19:55 • Laatste update: 20:00

Heracles Almelo heeft gereageerd op de ongeregeldheden die vrijdagavond ontstonden rond de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De topper in de Keuken Kampioen Divisie werd een kwartier voor tijd stilgelegd toen fans van de Almelose club stoeltjes, bier en vuurwerk op het veld gooiden als reactie op de provocatie van de Zwolse aanhang. De harde kern van Zwolle toonde in minuut 74 een gestolen doek van supportersgroep Vak '74 van Heracles. Algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles begrijpt er niets van.

Het vuurtje werd in aanloop naar de Overijsselse derby behoorlijk opgestookt, nadat in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 oktober op Erve Asito het doek van de harde kern van Heracles werd gestolen. Al snel bleken supporters van PEC Zwolle achter de daad te zitten. Gedreigd werd het doek te tonen tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel, wat uiteindelijk gebeurde in minuut 74, verwijzend naar de naam van Heracles' supportersgroep. Wat volgde was een storm aan woedende reacties vanuit het uitverkochte uitvak.

PEC Zwolle met gestolen doeken van Heracles! #pecher pic.twitter.com/nnTUuxblOy — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 14, 2022

Fans van Heracles gooiden met stoeltjes, vuurwerk en bekers bier richting het veld. "Ik keur het gedrag van onze supporters absoluut niet goed, maar het was een reactie op een actie", vertelt algemeen directeur Toussaint daags na de ongeregeldheden. Het duel moest uiteindelijk korte tijd worden stilgelegd vanwege de wanordelijkheden. Volgens Toussaint verliep de avond verder behoorlijk rustig. "We staan met 3-0 achter, maar uit het uitvak komt geen wanklank. Onze supporters staan vol achter de ploeg", vertelt hij tegen TC Tubantia.

De algemeen directeur vraagt zich vooral af hoe het heeft kunnen gebeuren dat het doek in het stadion terecht is gekomen. "Hoe komt zo’n doek het stadion in? Dat doek is heel groot, dat stop je niet in je onderbroek of in de binnenzak van je jas. En vervolgens kon het ook nog eens anderhalve minuut ongegeneerd omhoog worden gehouden. Het kan zijn dat ik het heb gemist, maar ik heb de stadionspeaker niets horen zeggen over het weghalen van het doek en ik ook geen enkele reactie in het PEC-vak gezien."

Aangifte

Volgens Toussaint had de situatie voorkomen kunnen worden. "Wij hebben in de aanloop naar het duel PEC Zwolle gewaarschuwd, dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Nadat de diefstal was ontdekt, loop je verschillende scenario’s na, waarbij je ook kijkt naar de eerstvolgende tegenstander." Gezonde rivaliteit vindt Toussaint prima. "Maar blijf met je handen af van andermans spullen. Van de diefstal is de volgende dag meteen aangifte gedaan bij de politie."