Lovende Casemiro vergelijkt Ten Hag op één vlak met Zidane en Ancelotti

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 20:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:28

Casemiro heeft lovende woorden over voor manager Erik ten Hag. De Braziliaan maakte voor minimaal zeventig miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Manchester United en verzekerde zich sinds begin deze maand van een basisplaats onder de de Nederlandse oefenmeester. Casemiro vergelijkt de winnaarsmentaliteit van Ten Hag met die van eerdere trainers, zoals Carlo Ancelotti en Zinédine Zidane.

Op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Newcastle United van zondagmiddag stak Casemiro de loftrompet over Ten Hag. “Het is zijn verlangen om te winnen, zijn ambities en zijn arbeidsethos”, zei de dertigjarige middenvelder. “Niet alleen van hem, maar de gehele technische staf. Ze willen altijd winnen en worden nooit gemakzuchtig. Ze zoeken altijd naar iets nieuws om het het verschil maken in wedstrijden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Casemiro in de openingsfase van het seizoen veelal genoegen moest nemen met enkele invalbeurten, kan hij nu vaak rekenen op een basisplek van Ten Hag. De Braziliaans international geeft aan te moeten wennen aan zijn speelstijl. “Ik denk dat Manchester United een geweldige manager heeft, want dat was al te zien bij Ajax. Ik denk dat hij het hier goed doet. Hij moet hier werken met een diverse groep spelers, maar ik geloof dat we ons zullen aanpassen aan zijn speelstijl.”

Casemiro werd ook gevraagd of Ten Hag hem doet denken aan andere managers waar hij in het verleden mee heeft gewerkt. “Elke manager heeft zijn eigen manier van spelen, zijn eigen manier van coachen. Ik heb gewerkt met Carlo Ancelotti en Zinédine Zidane, dat zijn managers die willen winnen, dat is het belangrijkste. Hard werken en toewijding; intens toegewijd zijn aan de club. Ik denk dat winnen daar een gevolg van is, want de dingen die ze doen zijn daarin essentieel.”