Frenkie de Jong erkent eerdere frustraties maar mag hopen in el Clásico

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 19:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:39

Frenkie de Jong mag hopen op een basisplaats in el Clásico van zondag. Barcelona-trainer Xavi heeft zich op de persconferentie in aanloop naar het duel met Real Madrid uitgesproken over zijn keuzes op het middenveld en lijkt daarbij te hinten op een reserverol voor Sergio Busquets. Dat zou betekenen dat De Jong zijn plek als controlerende middenvelder overneemt. Daarnaast is ook onzeker of Gerard Piqué een basisplaats krijgt na zijn matige optreden tegen Internazionale.

Los Azulgrana speelden afgelopen woensdag in een spectaculaire Champions League-wedstrijd met 3-3 gelijk tegen Inter. De Milanezen staken met regelmaat en zonder grote problemen het middenveld van Barcelona over. Dat is ook Xavi niet onopgemerkt gebleven. "Het was niet goed", beaamt de oefenmeester, die eveneens zag dat Gerard Piqué geen gelukkige wedstrijd speelde. Het zou ertoe kunnen leiden dat de centrale verdediger en Busquets, de respectievelijke tweede en eerste aanvoerder, gepasseerd worden. "Het zou kunnen. We hebben al vaker zonder hen gespeeld. Iedereen moet voorbereid zijn en ik kijk niet naar het feit dat spelers aanvoerder zijn of niet."

Xavi beaamt dat Busquets een belangrijke speler in zijn team is, maar dat hij desondanks geen bijzondere status heeft. "Onaantastbaar? Iedereen moet klaar zijn om de minuten te spelen die ze krijgen." Barcelona zal zich na de deceptie in de Champions League, waarin Barcelona nog slechts een minieme kans maakt om te overwinteren, moeten herpakken in LaLiga. Daarin gaat het, gezien de koppositie, een stuk beter. "Het is moeilijk uit te leggen waar het verschil ligt tussen LaLiga en de Champions League. Het gaat om individuele fouten. In LaLiga zijn we heel goed en we moeten op deze weg voortborduren. Zondag is een belangrijke test."

De Jong liet zich tegenover Ziggo Sport uit over zijn reserverol in Barcelona. De voormalig Ajacied stelt dat hij vorig seizoen gefrustreerd was vanwege zijn rol als box-to-boxmiddenvelder, maar dat er van die frustratie nu geen sprake meer is. Desondanks spreekt De Jong dit seizoen weinig met Xavi over zijn reserverol. "Ik wist wat hij wilde, dus ik had dat ook niet nodig. Ik wist in de zomer dat ik in het begin minder zou gaan spelen. Net voor de interlandperiode speelde ik steeds meer, maar toen raakte ik geblesseerd", aldus De Jong, die stelt dat hij er vertrouwen in heeft dat hij zich op basis van zijn prestaties weer in de eerste elf voetbalt. "Ik moet ervoor zorgen dat ik zo goed presteer en dat ik in grote wedstrijden als tegen Real Madrid weer ga spelen."